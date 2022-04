Zach LaVine comprend les sifflets du United Center

Il y a six semaines, après le All-Star Game, les Bulls étaient leaders de la conférence Est. C’était une des équipes surprises de la saison et DeMar DeRozan faisait figure de candidat sérieux pour le trophée de MVP.

Aujourd’hui, à une semaine des playoffs, les temps ont radicalement changé. Chicago a dégringolé semaine après semaine, reste sur quatre défaites de suite, toutes à domicile, et la dernière est très vilaine : un revers 117-133 contre les Hornets, dans une rencontre où il y a eu jusqu’à 37 points d’écart !

Fort logiquement, face à une telle prestation, les spectateurs du United Center ont fait du bruit et sifflé les joueurs.

« Ils le peuvent, c’est honteux », assure Zach LaVine pour ESPN. « On est une bonne équipe mais on ne joue pas comme il faut. Les spectateurs le savent, donc c’est compréhensible. On sait qu’ils nous soutiennent, mais qu’on doit être meilleur pour ça. »

« Je suis fatigué de parler »

Les Bulls sont non seulement incapables de battre les grosses écuries depuis le début de saison, mais depuis le All-Star Game, ils affichent des résultats très inquiétants. Ils n’ont gagné que 7 matches sur 22, peinent en attaque comme en défense et sont devenus une proie facile.

« Dans le vestiaire, on était tous touché », explique l’arrière. « On s’est fait botter les fesses. Les Hornets nous ont sauté dessus. C’est toujours la même chose, j’essaie de voir le bon côté des choses, mais je suis fatigué de parler. On a dit beaucoup de mots, des choses justes, mais on doit trouver des solutions. Ce n’est pas le cas en ce moment, c’est clair et net. On ne peut pas laisser des choses comme ça se produire, c’est très embarrassant. »

Défaite après défaite, les Bulls ont effectivement toujours déclaré la même chose, comme une méthode Coué : « on doit faire mieux », il faut « réagir » et « trouver les solutions »…

Mais de l’équipe que personne ne voulait affronter, Chicago va peut-être devenir la bonne pioche à tirer du premier tour (ils sont à la sixième place), tant ce groupe est dans le dur contrairement à des formations comme Boston et Toronto par exemple, qui elles montent en puissance.

« C’est un des tests qu’on aurait voulu avoir plus tôt dans la saison », regrette DeRozan. « On a bien réussi si vite et si rapidement qu’on savait que, à un moment donné, il y aurait de l’adversité. Mais on ne veut jamais que cela arrive en fin de saison. C’est comme de bien commencer sa scolarité au lycée, et en terminale, ça devient dur. Il faut se remettre au boulot, étudier, si on veut aller dans une grande université, comme Yale. »