Jaylen Hoard en remet une couche !

Le Thunder a coupé Olivier Sarr, et pourtant, ils n’étaient que six en tenue pour affronter les Lakers. C’est dire si OKC se fiche royalement de la fin de saison. Tant mieux pour les adversaires, mais aussi les joueurs « valides » qui peuvent récupérer un gros temps de jeu. Comme Jaylen Hoard qui continue son festival avec une perf’ à 27 points, 17 rebonds et 4 passes dans la défaite face à l’équipe B des Lakers. Le Français a joué 47 minutes !

« On aime le basket, et on prend toujours du plaisir à jouer plus de 40 minutes » explique l’ailier du Thunder. « Quand on est en forme, ce n’est pas vraiment important, et on est content de jouer. Plus on a de minutes, plus on a davantage de temps pour faire des erreurs et apprendre d’elles ».

Toujours aussi agressif près du cercle, Hoard profite de ces deux dernières semaines pour taper dans l’oeil de ses dirigeants, mais aussi pourquoi pas des adversaires. C’est son 3e match de suite à 20 points et plus, et son 3e double-double en cinq matches.

« La chose que j’ai toujours respectée chez lui, c’est sa dureté en défense et dans le jeu » apprécie Mark Daigneault. « Le nombre de points et de rebonds, c’est du bonus ».

Pour Hoard, le fait de jouer beaucoup a provoqué un déclic chez lui, et c’est pour ça qu’il se permet d’attaquer le cercle ou de prendre des tirs difficiles à mi-distance.

« Je me sens plutôt bien. Je sais que même si je fais quelques erreurs ici et là, je vais probablement rester sur le terrain et cela m’aide à jouer librement ».