Défenseur de l’année | Mikal Bridges demande plus de respect pour les extérieurs

Sur ces quinze dernières années, le trophée du meilleur défenseur a récompensé treize fois un joueur intérieur. Seul Kawhi Leonard a réussi à s’immiscer en tant que « non-intérieur », raflant la mise deux années de suite, en 2015 et en 2016.

Pour Mikal Bridges, qui peut légitimement se mêler à la course cette saison, cette façon de récompenser les intérieurs est injuste vis-à-vis du travail global que doivent effectuer les joueurs comme lui, notamment sur le fait de devoir se coltiner les meilleurs attaquants de la ligue et de défendre sur plusieurs postes.

« Je ne veux dénigrer personne, bien sûr que les intérieurs qui remportent ce trophée depuis un bout de temps font un travail énorme, mais le nombre de fois où un grand l’a emporté devant un arrière, c’est jute fou », a-t-il déploré. « Je crois que les gens ne réalisent pas à quel point c’est dur de défendre les meilleurs joueurs de la ligue au large, sans vraiment avoir le droit de les toucher sous peine de se voir siffler une faute. C’est un manque de respect. Je ne parle même pas de moi, c’est juste que je ne comprends pas le fait que les extérieurs, de manière générale, ne le gagne pas plus souvent. Les arrières d’aujourd’hui shootent en sortie d’écrans portés, ils ont des situations d’isolation pour avoir de l’espace avec beaucoup de shooteurs à leurs côtés. Et il faut défendre sur eux en un contre un, et je trouve que ce n’est pas reconnu à sa juste valeur ».

« Il n’y a pas autant d’intérieurs de talent que d’arrières-ailiers dans cette ligue »

Difficile de lui donner tort sur ce point puisque, si on jette un coup d’œil aux 30 meilleurs marqueurs de la ligue cette saison, on ne trouve que six intérieurs : Joel Embiid, tout en haut de la chaîne, Giannis Antetokounmpo (3e), Nikola Jokic (8e), Karl-Anthony Towns (13e), Pascal Siakam (18e) puis Julius Randle qui ferme la marche à la 30e place. Le nombre d’attaquants de talent sur les postes extérieurs est donc bien plus important.

« Il n’y a pas autant d’intérieurs de talent que d’arrières-ailiers dans cette ligue. Défendre du poste 1 au 4, c’est difficile. Et si tu veux faire des maths, regarde combien il y a de joueurs talentueux du poste 1 au 4, et combien il y en a au poste 5. Bien sûr qu’il y a beaucoup de pivots talentueux, mais pas sur 30 équipes. C’est juste comme ça que je le vois », a-t-il ajouté. « Encore une fois, je ne dénigre pas ce que font les pivots. Ce sont les points d’ancrage, ils gèrent la défense du pick-and-roll, les joueurs à l’opposé, ça fait aussi partie du jeu et je comprends pourquoi ils sont récompensés. Je dis juste qu’il faut aussi regarder à quel point défendre au large et passer du poste 1 au 4 est difficile ».

Mikal Bridges a également remercié Draymond Green pour avoir récemment défendu sa candidature et estime avoir toutes ses chances dans la course au « DPOY » cette saison.

« Bien sûr que je pense que je devrais gagner. Je suis là tous les soirs à me coltiner les meilleurs et à leur rendre la tâche difficile. Je prends ça à cœur, le fait de me tenir disponible à chaque fois pour le faire. Tout est une question de collectif, puisque je sais que j’ai quatre autres joueurs avec moi. Mais quand je défends sur un gars, je lui rends la tâche difficile ».