Phoenix vote Mikal Bridges pour le trophée de meilleur défenseur

Toujours sans Chris Paul, les Suns continuent de caracoler en tête de l’Ouest (58 victoires — 14 défaites) et ils sont même sur le point de valider leur statut de meilleure équipe de la ligue, en saison régulière.

Si Devin Booker et Deandre Ayton ont haussé le ton depuis la fin du All-Star Weekend, l’autre homme-clé de Phoenix en l’absence de « CP3 », et plus globalement sur l’ensemble de l’exercice 2021/22, n’est autre que Mikal Bridges. En témoignent ses statistiques affichées depuis dix matchs : 18.8 points, 4.5 rebonds, 3.0 passes et 1.3 interception de moyenne (à 50% aux tirs et 43% à 3-pts).

Plus entreprenant et davantage responsabilisé offensivement, l’ailier des Suns ne faiblit également pas défensivement, où il reste le gardien de la défense de son équipe. Ses prouesses dans ce secteur lui valent d’ailleurs de s’afficher comme l’un des principaux favoris au titre de Défenseur de l’année 2022.

Et ce n’est pas sa prestation de ce dimanche soir, à Sacramento (27 points), qui viendra ternir la candidature de Mikal Bridges, essentiel pour éteindre puis renverser les Kings au fil de la partie. Et, ce, en dépit des blessures et des fautes de plusieurs de ses coéquipiers.

« C’est le Défenseur de l’année, ça ne fait aucun doute », estimait justement Devin Booker, après cette rencontre arrachée en prolongation. « Les critères varient souvent, donc c’est assez difficile de savoir qui va être élu, mais je pense que c’est évident [qu’il devrait l’être]. Simplement au regard de sa polyvalence, car il peut défendre des postes 1 à 4, voire carrément 5, et il peut le faire pendant 50 minutes. Il joue beaucoup, tout le temps, nous gagnons des matchs et nous savons le faire même quand c’est serré. Nous avons une dizaine de matchs d’avance sur tout le monde et c’est pour ça que c’est assez évident à mes yeux. »

Le successeur de Kawhi Leonard ?

Des propos que ne peut forcément qu’appuyer Monty Williams, l’entraîneur de Phoenix, qui met en avant la capacité de Mikal Bridges à enchaîner les matchs (299 d’affilée, de très loin la meilleure série de NBA actuellement).

« Je vais me répéter, mais il devrait être élu Défenseur de l’année », ajoutait celui qui est, de son côté, bien parti pour remporter le titre de Coach de l’année. « Il ne recule devant personne, il joue tous les soirs, il peut défendre sur n’importe qui et il réussit quand même à être productif en attaque. C’est quelqu’un qui aime jouer, qui aime travailler dur et qui aime surtout gagner. Il défend tout le temps sur le meilleur joueur adverse, sans rechigner. Tout le monde apprécie ce qu’il fait et c’est pour toutes ces raisons qu’il devrait être Défenseur de l’année. »

Membre de la deuxième meilleure défense du pays (106.1 points encaissés sur 100 possessions), Mikal Bridges rêverait évidemment de devenir le premier extérieur depuis Kawhi Leonard (2015, 2016) à être sacré « DPOY ».

Pour autant, même s’il possède de sérieux atouts (comme sa défense étouffante sur Stephen Curry), l’ancien pensionnaire de Villanova ne semble pas en faire un objectif à part entière.

« Je ne peux pas contrôler [ces commentaires], mais j’apprécie évidemment. Je me contente juste d’être moi-même, d’aider mon équipe à gagner, de faire un maximum de choses sur le parquet. C’est tout ce qui compte », confiait sobrement le 10e choix de la Draft 2018, bien conscient que de nombreux joueurs extérieurs n’ont pas eu la chance d’être récompensés par le passé.