Les Suns coupent Frank Kaminsky

On n’avait pas vu Frank Kaminsky sous le maillot des Suns depuis le 15 novembre et ça n’arrivera pas en playoffs. La franchise de Phoenix a en effet décidé de couper le pivot.

Un choix logique puisqu’il n’a joué que neuf matches en début de saison (dont une sortie à 31 points contre Portland), limité par une blessure au genou droit. Il a finalement été opéré début janvier, mais n’est pas revenu ensuite.

Même en cas de retour, l’ancien intérieur des Hornets (10.4 points de moyenne) aurait eu du mal à se faire une place face à une raquette des Suns occupée par Deandre Ayton, JaVale McGee et Bismack Biyombo.

Autre joueur coupé dans la soirée de jeudi : Trevor Ariza à Los Angeles. L’ailier est passé sur le billard pour une blessure à la cheville avant le début de saison, il s’est fait attendre et n’a finalement joué que 24 matches pour son retour aux Lakers.

Le champion 2009 avec la franchise californienne n’a donc compilé que 4 points par match, soit sa pire moyenne pour sa 18e saison dans la ligue.

