Frank Kaminsky sur son 31

Toujours privés de Deandre Ayton, on pouvait s’attendre à ce que les Suns souffrent dans la raquette face au trio Nance Jr-Zeller-Nurkic des Blazers. Mais pour compenser, les troupes de Mony Williams ont pu compter sur un Frank Kaminsky dans un grand soir en sortie de banc, derrière JaVale McGee au poste 5, l’intérieur ayant carrément réalisé son meilleur match en carrière, à 31 points à 12/18 au tir.

Celui que l’on surnomme « Frank The Tank » a été dans tous les bons coups. Dès son premier passage en fin de premier quart-temps, il s’est mis en évidence à deux reprises face à Cody Zeller, son ancien coéquipier à Charlotte.

Juste jusqu’au bout

Mais c’est dans les six dernières minutes avant la pause qu’il a pris feu en alignant 14 points dont un 3-points et un 2+1 devant Norman Powell pour aider Phoenix à faire le trou.

« Je crois que je ne réalise pas encore », a-t-il lancé après le match. « C’est juste un état d’esprit, arriver sur le terrain pour jouer du plus dur possible, se préparer à tout. On ne sait jamais quand les opportunités vont se présenter, alors il faut tirer un maximum de chacune d’entre elles ».

Toujours agressif vers le cercle et efficace, Frank Kaminsky a ponctué sa prestation proche de la perfection par trois passes décisives pour trois paniers à 3-points signés Jae Crowder, Mikal Bridges et Devin Booker qui ont définitivement mis un terme au suspense.

À l’affût de chaque opportunité

À chaque match où Deandre Ayton a été absent, le remplaçant des Suns a su saisir sa chance. Sur ses trois dernières sorties, il a notamment aidé les siens en shootant avec un haut pourcentage de réussite, à 62.1% dont 40% à 3-points.

Si l’intérieur de Phoenix, qui s’est réengagé avec la franchise de l’Arizona sur un contrat d’un an cet été, peine à réaliser ce qu’il est en train d’accomplir, c’est peut-être parce qu’il se rappelle aussi par où il est passé, alors que son aventure en NBA aurait déjà pu s’arrêter à plusieurs reprises, faute de sollicitations.

L’occasion pour lui de pousser un cri venu du cœur après avoir pas mal galéré ces dernières saisons suite à son départ de Charlotte.

« Les dernières free agency ont été difficiles. J’ai été sous la menace de ne pas intégrer une équipe il y a deux ans. Sacramento m’a libéré, et j’ai reçu un coup de fil de Phoenix pour me dire qu’ils allaient me récupérer, ce qui représentait tout pour moi », s’est-il remémoré. « Je sortais d’une blessure, je n’avais pas bien joué dans la « bulle », et je ne savais pas ce qui allait se passer. Je me suis dit l’an dernier qu’il fallait que je tire profit de la situation au maximum. Quand on fait appel à toi, sois prêt à chaque fois. Cet été, je me suis un peu retrouvé dans la même position. Peu d’équipes voulaient de moi. On entend plein de choses sur soi qui sont dures à avaler. Je suis déjà tombé dans le piège par le passé, en essayant de prouver aux autres qu’ils avaient tort, au lieu de me concentrer sur moi. C’est un point important cette année, je veux être celui que je pense être. Entrer sur le terrain et me prouver des choses à moi-même, ne laisser personne d’autre dicter ce qui va pouvoir se passer pour moi ».