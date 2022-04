Quel avenir aux Lakers pour Talen Horton-Tucker ?

Avant le début de sa troisième saison NBA, les Lakers étaient catégoriques sur Talen Horton-Tucker : peu importe les All-Stars disponibles sur le marché des transferts, « THT » ne ferait partie d’aucun deal. La franchise de Jeannie Buss avait confirmé cette posture en lui offrant une prolongation de contrat de trois ans à 10 millions de dollars annuels. Le signe que Talen Horton-Tucker avait gagné sa place dans la rotation d’un prétendant au titre et les Lakers attendait beaucoup de lui en complément de leur trio d’All-Stars.

Malheureusement pour lui, l’arrivée de Russell Westbrook et la façon dont Rob Pelinka avait construit l’effectif ne lui a pas permis de passer un autre palier. Le contraste entre sa performance contre les Warriors et le reste de sa saison est flagrant, et Frank Vogel ne cachait pas à quel point il a été difficile de mettre son jeune arrière dans les meilleurs conditions, pour qu’il puisse s’exprimer pleinement.

« Talen (Horton-Tucker) est à son meilleur niveau quand il a le ballon dans les mains avec des shooteurs autour de lui et on n’a pas réussi à le mettre dans cette situation cette saison, » expliquait l’entraineur des Lakers. « Quand on l’a fait jouer avec Russ, ça n’a pas vraiment fonctionné. Sans Russ ce soir, il a saisi l’opportunité de montrer ce qu’il peut faire. »

L’intéressé confessait d’ailleurs après le match qu’il avait rapidement dû changer de mentalité cette saison. « Vous devez identifier la situation dans laquelle vous êtes. En jouant avec ses trois superstars, qui vont avoir la balle en main, il faut trouver un moyen de les aider et donc pour moi ça voulait dire apprendre à jouer sans ballon. »

Un avenir comme 6e homme de luxe ailleurs qu’aux Lakers ?

Talen Horton-Tucker a toutefois eu du mal dans cette position, comme en atteste son adresse extérieure qui n’a pas dépassé la barre des 30% cette saison. Cette nuit face aux Warriors, il avait la mentalité inverse. Ses 40 points, nouveau record en carrière, ont montré tout l’impact qu’il peut avoir sur un match.

« Son regard en disait long avant le match, » décrivait Frank Vogel. « Il a joué avec beaucoup de détermination, il a été agressif, attaquant constamment le cercle. Il est difficile à arrêter quand il attaque de cette façon. Je suis fier de sa performance. »

Si Frank Vogel a réitéré toute la confiance que les Lakers ont en Talen Horton-Tucker, il serait toutefois surprenant de le voir sous ce même maillot la saison prochaine tant les circonstances seront similaires.

LeBron James et Anthony Davis auront la balle dans leurs mains. Russell Westbrook, même si Los Angeles essaiera de le transférer, pourrait être intransférable. Talen Horton-Tucker possède en revanche un contrat à 10 millions l’année qui pourrait permettre aux Lakers d’aller chercher un ailier qui peut shooter et défendre.

Un tel transfert sera sûrement également une aubaine pour l’intéressé. De nombreuses équipes seraient ravies de lui confier les rênes de leur deuxième cinq et le laisser créer comme il l’a montré cette nuit. Jordan Poole en a eu l’occasion cette saison et de nombreux scoreurs, tel que Jordan Clarkson, ont brillé dans un rôle similaire.

Propos recueillis à San Francisco.