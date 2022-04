Cocorico ! La Air Jordan 1 Retro « Heritage » va être commercialisé en France à partir de demain, 9 avril, pour les membres Nike.

Le modèle est de retour avec les couleurs historiques en rouge, blanc et noir avec quelques petites nouveautés sur l’assortiment de ce trio, avec une tige majoritairement blanche et le « Swoosh » qui ressort cette fois en rouge tandis que les touches de noir concernent le col et les lacets.

Voici quelques images de ce modèle mythique .

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la dernière sortie de la franchise emblématique et qui est aussi l’une des chaussures de basketball Air Jordan les plus légères à ce jour. Livraison et retour offerts.