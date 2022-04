« Play-in » | La NBA dévoile le calendrier des barrages

Même si on connaît sept des huit participants au « play-in », impossible encore d’en connaître le programme complet. Pour l’instant, on sait juste que les Spurs affronteront les Pelicans à l’Ouest, mais on ne sait pas encore où aura lieu la rencontre. Les Clippers savent déjà qu’ils joueront à Denver ou Minnesota leur premier match.

A l’Est, on connaît les quatre barragistes mais l’ordre peut encore évoluer entre les Cavaliers, les Nets, les Hawks et les Hornets.

MARDI 12 AVRIL

Game 1 : 7e à l’Est – 8e à l’Est

Game 1 : Denver ou Minnesota – LA Clippers

MERCREDI 13 AVRIL

Game 2 : 9e à l’Est – 10e à l’Est (1h00)

Game 2 : Pelicans – Spurs ou Spurs – Pelicans (3h30)

VENDREDI 15 AVRIL

Est : perdant du Game 1 – vainqueur du Game 2

Ouest : perdant du Game 1 – vainqueur du Game 2

PLAY-IN MODE D’EMPLOI

Les playoffs débuteront le samedi 16 avril, et le « play-in » aura lieu du 12 au 15 avril avec cette formule :

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié avec le 7e ticket pour les playoffs.

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la 8e place pour les playoffs.

Ce qui signifie, que les 7e et 8e auront besoin d’une seule victoire pour aller en playoffs, tandis que les équipes classées 9e et 10e auront besoin de deux victoires. Ce qui signifie aussi que les équipes classées 9e et 10e ne pourront pas se qualifier ensemble pour les playoffs, et que le 7e ou le 8e sera forcément en playoffs.