PJ Tucker incertain pour le début des playoffs

PJ Tucker ne disputera pas la fin de la saison régulière, et ce n’est pas une mise au repos. L’ailier-fort du Heat souffre d’une lésion au mollet droit, et selon le communiqué de la franchise, il sera absent au moins une semaine. Plus précisément, sa blessure sera réévaluée, et soit il sera autorisé à s’entraîner, soit il restera aux soins.

Arrivé de Milwaukee, Tucker est après Duncan Robinson, le joueur du Heat le plus utilisé avec 71 matches cette saison. Titulaire, il épaule Bam Adebayo sous les panneaux, et apporte 7.6 points et 5.5 rebonds de moyenne, tout en sanctionnant à 3-points : 41,5%.

Comme le Heat est déjà qualifiée pour les playoffs, ils joueront leur premier match le 16 ou 17 avril. Tucker a une chance d’être là.