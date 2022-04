Après quatre mois d’absence, TJ McConnell n’a pas résisté à l’appel du terrain

« Je voulais juste venir et continuer à forger une identité avec les nouveaux. Ils avaient évoqué l’importance de créer de la cohésion. Quel meilleur moyen de commencer ça qu’en revenant dès maintenant ? Et puis, je voulais juste me sentir à nouveau comme un joueur de basket. C’était dur de rester assis au bord du terrain ».

Voilà quatre mois que TJ McConnell avait endossé le rôle de premier supporter et assistant de luxe sur le banc de Rick Carlisle. Mais quatre mois, c’est déjà long et le meneur ne voulait pas attendre six mois de plus avant de retrouver les parquets de la Grande Ligue avec son équipe.

Remis de sa déchirure au ligament du poignet droit contractée début décembre, il a donc pu revenir en jeu mardi soir, à l’occasion de la réception de son ancienne équipe de Philadelphie, avec 2 points, 4 rebonds et 5 passes en 15 minutes en sortie de banc, mais surtout cette activité débordante qui le caractérise, même s’il a fini à 0/4 au tir.

« Lors du premier match de retour, après en avoir raté 40 ou 45, ce n’est pas évident d’avoir les jambes pour les tirs », a relativisé Rick Carlisle. « Mais il a fait beaucoup de bonnes choses et il était sur le terrain quand nous avons fait quelques bonnes séries ».

Fidèle à sa réputation

L’essentiel était en effet ailleurs, et les nouveaux venus ont apprécié l’effort pour continuer à faciliter leur intégration, avec déjà la saison prochaine en ligne de mire.

« C’est un gars dont nous avons besoin, un gars qui nous a manqué », a ainsi déclaré Buddy Hield. « Ça craint qu’il se soit blessé toute l’année. Le fait de revenir à trois matchs de la fin montre son cœur et son courage sur le terrain. Un joueur comme ça, il faut toujours lui tirer son chapeau parce qu’il n’avait pas besoin de revenir ».

Sur un plan physique, ce retour en situation de match lui a aussi permis de commencer à reprendre ses marques avec un poignet qui a été longtemps immobilisé, et qui continue de le chatouiller.

« La seule façon de me débarrasser de cette appréhension, c’est de jouer avec. Je peux trébucher, tomber dans les escaliers et me blesser, c’est quelque chose que je ne peux pas vraiment contrôler. Je suis donc allé sur le terrain pour surmonter ma nervosité », a-t-il ajouté avant de remercier la franchise pour son soutien. « Chaque personne de cette franchise, que ce soit les joueurs, l’entraîneur, le staff, le personnel en charge du développement de la force et de la condition physique, jusqu’au stagiaire, tout le monde m’a soutenu et m’a fait sentir que je faisais partie de l’équipe, ce qui m’a poussé à travailler plus dur pour revenir ».

Indiana terminera la saison par deux déplacements, à Philadelphie, où il devrait recevoir un bel accueil, et Brooklyn.