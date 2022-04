Les Celtics misent sur leur défense pour aller loin en playoffs

Actuellement à la deuxième place de la conférence Est, juste derrière Miami et talonnés par les Bucks et les Sixers, les Celtics sont l’équipe à craindre à l’approche des playoffs.

Avec son bilan tout juste équilibré à 25 victoires pour 25 défaites à la fin janvier dernier, Boston faisait grise mine. Mais l’année 2022 est pour le moment très faste pour la troupe de Ime Udoka, avec un bilan surpuissant de 25 victoires pour 5 défaites sur les deux derniers mois.

Défaits par le Heat il y a quelques jours, Boston croit néanmoins dur comme fer dans ses capacités à aller loin.

Des C’s ultra concentrés

« Schématiquement, ce qu’on fait peut nous faire voyager en playoffs », assure Ime Udoka dans The Athletic. « Notre défense physique va se traduire en playoffs. Et en attaque, on joue de manière altruiste et c’est un pas dans la bonne direction aussi. »

Avec 27 victoires pour 18 défaites face aux équipes avec un bilan positif cette saison, meilleurs à l’Est, les Celtics ont effectivement quelques garanties sur la solidité de leur fonds de jeu. Seuls les Suns ont fait mieux face à une telle adversité…

En parfaite symbiose ces temps-ci, les C’s ont pris la bonne habitude de creuser l’écart rapidement, et de conserver cet avantage en se tenant à leurs principes défensifs. Le vétéran du groupe, Al Horford, apprécie à sa juste valeur l’implication de ses coéquipiers.

« Ça demande beaucoup de concentration. Quand il y a temps-mort et que j’observe nos gars, je le vois dans leur regard : tout le monde est très concentré. On comprend ce qu’on doit faire et on sait qu’on ne peut pas se relâcher, car des avantages au score sont rattrapés tout le temps. On ne doit pas paniquer et s’assurer qu’on reste concentré le plus longtemps possible. Il faut aussi que ça s’accompagne d’une bonne sélection de tirs, aux bons moments. On peut être à +20 mais ça ne veut pas dire qu’on doit commencer à envoyer des tirs de n’importe où et la jouer perso. On doit continuer à jouer comme il faut et, quand on fait ça, on se place généralement en bonne position pour l’emporter. »

Pas de maillon faible

Bien en place malgré la récente blessure de Robert Williams III, les Celtics ont déjà vécu de belles aventures en playoffs récemment, avec trois finales de conférence sur les cinq dernières années. Mais la sortie prématurée dès le premier tour face à Brooklyn l’an passé a attisé les ambitions locales.

« Notre défense joue physique et on a de la polyvalence », surenchérit Marcus Smart, lui-même candidat au trophée de meilleur défenseur de l’année. « En général en playoffs, tout part des duels. Les gars essayent de trouver le meilleur duel en allant chercher le maillon faible. Dans notre groupe, c’est difficile de trouver le maillon faible car on est tous costaud. Et puis, en playoffs, il faut être capable de s’adapter. Comme on a des gars qui peuvent changer [sur les écrans] du poste 1 au poste 5, ça va énormément nous aider. »

Prêts à défendre fort, les Celtics ne comptent pas nécessairement révolutionner leur modus vivendi en playoffs. Leur dynamique actuelle les portera, selon eux…

« On fait beaucoup de changements durant le cours de la saison de toute façon, donc ce n’est pas quelque chose qui va surprendre les gars. Mais en playoffs, tout est question d’ajustements. Donc on aura des plans A, B, C et D avec le coaching staff », conclut Ime Udoka. « On présentera les choses avec les joueurs, tout comme les différentes adaptations. Mais c’est similaire à ce qu’on fait durant la saison, quand on essaye différentes choses face à certaines équipes, pour les prendre par surprise. De ce point de vue, ça ne change pas fondamentalement ce qu’on faisait. »