La grosse faute de Nikola Vucevic sur Grayson Allen n’était pas non plus une vengeance…

Grayson Allen est sans doute heureux de ne plus croiser la route des Bulls, en saison régulière du moins. Un mois après avoir été victime d’une grosse faute de Derrick Jones Jr., l’arrière des Bucks a subi un sort similaire cette nuit, de la part de Nikola Vucevic cette fois.

Mais à l’instar de son coéquipier des Bulls, le pivot assure que cette faute n’était pas ciblée à l’encontre de Grayson Allen. Ce dernier est la cible des fans des Bulls, qu’ils l’ont encore hué, depuis qu’il a séché et blessé Alex Caruso plus tôt dans la saison.

« Mon intention n’était pas de commettre une faute, de le blesser ou quoi que ce soit, assure le Monténégrin. J’ai été un peu bousculé. Quand j’ai essayé d’attraper le ballon, ça avait l’air pire sur l’action. En regardant le ralenti, on voit que ce n’est pas si grave. Je ne comprends même pas pourquoi j’ai reçu une faute technique pour ça. »

L’intérieur, par ailleurs auteur d’une soirée catastrophique (7 points à 3/19 aux tirs), précise s’être adressé spontanément à Grayson Allen et aux autres Bucks pour clarifier ses intentions.

« Honnêtement, je n’ai pas entendu le sifflet et je ne pense pas qu’il l’ait entendu non plus. J’avais le ballon main gauche, donc je pense qu’il venait en opposition pour jouer le ballon », juge le joueur de Milwaukee, auteur de 13 points dans le large succès de sa formation.

Son coach, Mike Budenholzer, se montre plus véhément par rapport à ce geste qui aurait mérité, selon lui, une faute flagrante comme Derrick Jones Jr. un mois plus tôt. « Oui, je pense qu’il a dépassé les bornes. Les arbitres ont pensé que ce n’était pas assez pour être une faute flagrante. En gros, ils ont dit qu’ils avaient regardé l’action quatre à cinq fois mais ne pensaient pas que (cela répondait) aux critères, quels qu’ils soient. »