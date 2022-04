Jonathan Kuminga prêt à découvrir l’intensité des playoffs

Alors que Steve Kerr avait envisagé un temps d’en faire son titulaire aux côtés de Draymond Green en l’absence de Stephen Curry, Jonathan Kuminga ne sera pas resté longtemps dans le cinq de départ. Kevon Looney a repris sa place sous les panneaux, et le temps de jeu du rookie des Warriors est tout sauf linéaire. 35 minutes face à Memphis, puis 5 minutes face aux Suns et 4 minutes face au Jazz. Face aux Kings ? 31 minutes.

« Il faut toujours être prête quel que soit le moment où on fait appel à vous. C’est comme en début de saison » estime l’ailier des Warriors. « Je ne jouais pas beaucoup, puis j’ai commencé à jouer, et ce sera comme ça. Il faut se tenir prêt à attendre le bon moment. »

Après avoir tourné à 13 points et 5 rebonds de moyenne pendant les deux mois d’absence de Draymond Green, Kuminga n’a pas pris le « rookie wall » et il doit simplement composer avec une rotation qui se restreint, et son temps de jeu évolue en fonction des mises au repos.

« Il y a des matches, et c’est le cas pour beaucoup de rookies, où il donne l’impression d’avoir trouvé sa voie, et le match suivant, il ressemble à un rookie » souligne le président Bob Myers. « C’est comme ça avec les rookies, et peut-être qu’en playoffs, il va nous faire gagner un match, puis Steve Kerr ne le fera jouer que 10 minutes. Cela pourrait dépendre des séries. »

Avant les playoffs, les Warriors ont encore trois matches à jouer, et Kuminga continue d’écouter et d’apprendre un maximum car les playoffs, c’est un tout autre niveau.

« Les coaches, et tout le monde ici en parle, et il faut donc écouter. Surtout que j’ai eu la chance de jouer contre de bonnes équipes dans des matches avec cette vitesse de jeu. Après un match ou à la mi-temps, on est venu me voir pour me dire : « En playoffs, ce sera comme ça »… « C’est ce type de pression »… « C’est comme ça que le public se comportera »… Quand on est jeune, on doit ouvrir ses oreilles et juste écouter ce qu’on nous dit, et retenir la leçon. C’est grosso modo ce que je fais très bien. »