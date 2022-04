Scottie Barnes défend sa candidature pour le trophée de rookie de l’année

Evan Mobley, Cade Cunningham ou Scottie Barnes ? Le titre de rookie de l’année devrait se jouer entre ces trois joueurs. Alors que Dwane Casey a récemment chanté les louanges de Cade Cunningham, à la tête de Pistons plus séduisants ces dernières semaines, Scottie Barnes a également des arguments à faire valoir pour sa candidature.

L’ailier fort mobile, qui a notamment été le premier rookie à dépasser les 1 000 points et 500 rebonds cette saison, a mis en avant sa polyvalence et la bonne saison des Raptors à laquelle il a contribué, plaçant ainsi le succès collectif avant ses considérations personnelles.

« En plus d’être dans le Top 5 de toutes les catégories statistiques, je pense que ma capacité à avoir de l’impact sur la victoire fait la différence. Je suis vraiment concentré là-dessus, je ne me soucie pas vraiment des statistiques individuelles. J’essaie juste de faire des choses clés sur le terrain pour aider notre équipe à gagner, aider les autres à réussir et à s’épanouir dans leurs rôles. Pour moi, c’est la victoire avant tout, et ça a été une super saison. On essaie encore de remporter quelques matchs de plus pour assurer notre place en playoffs », a-t-il déclaré.

Validé par Kyle Lowry

Si l’ancien pensionnaire de Florida State dispose peut-être de la ligne de stats la plus complète et du plus gros temps de jeu par rapport à la concurrence, il s’est aussi distingué par sa polyvalence, à tel point qu’on ne sait plus vraiment quel est son poste de prédilection. Ce qui fait la force et l’identité de ces Raptors interchangeables.

« Je dirais que ma force a été de pouvoir faire différentes choses sur le parquet : prendre des rebonds, pousser le ballon en transition, être en gros dans la même identité que notre équipe, à savoir pouvoir défendre du poste 1 au 5, « switcher », faire toutes ces petites choses sur le terrain qui aident et contribuent à la victoire ».

Même s’il fait très bien sa propre promotion, Scottie Barnes possède aussi ses supporters comme Richard Jefferson ou Kyle Lowry, récemment de retour à la Scotiabank Arena pour affronter ce Toronto « new look ».

« Il croit en moi et voit mes capacités, ce que je peux apporter à cette franchise. Il a été là pendant tellement longtemps et il a tellement fait pour les Raptors. Il voit ce que je peux faire beaucoup de choses ici moi aussi, et ce que je pourrais devenir à l’avenir », a ajouté le rookie.

S’il venait à remporter le trophée de rookie de l’année, Scottie Barnes serait la troisième Raptor à remporter ce trophée, après Damon Stoudemire en 1996 et Vince Carter en 1999.