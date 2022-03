Trae Young voit en lui un « joueur très solide », auteur d’un « grand match » et qui « a contrôlé le jeu pour eux ». Cade Cunningham a tapé dans l’œil du meneur des Hawks. On comprend ce dernier après une performance à 28 points (10/25), 10 passes et 6 rebonds du rookie des Pistons dans la victoire face à Atlanta.

Isiah Thomas est le seul autre rookie des Pistons à avoir compilé 20 points, 10 passes et 5 passes dans une rencontre. Il s’agissait déjà de son 10e match cette saison à 20 points, 5 rebonds et 5 passes. Aucun rookie n’a fait mieux. Magic Johnson et Luka Doncic sont les deux autres joueurs de 20 ans ou moins dans l’histoire à avoir cumulé, sur l’ensemble de la saison, autant de points, rebonds et passes décisives lors de leurs 50 premiers matchs.

Pas de doute pour Dwane Casey

Autant d’éléments qui font tirer une conclusion simple à Dwane Casey : « C’est le rookie de l’année, c’est indiscutable en termes de talent. […] La seule chose qu’on pourrait nous reprocher, c’est que nous sommes une jeune équipe en reconstruction. Mais niveau talent, il peut finir les matchs et c’est ce dont on a besoin dans ces situations. Il joue comme un vétéran avec dix ans d’expérience. Finir avec 10 passes décisives et 28 points, c’est énorme. On a essayé de se tourner vers lui dans la dernière ligne droite, c’est ce que nous voulions. Pour moi, il est le rookie de l’année au regard de sa manière de nous faire gagner le match ce soir. »

Son jeune meneur/arrière s’est en effet comporté en leader dans les derniers instants en inscrivant 15 points dans le quatrième quart-temps et la prolongation.

À une minute de la fin, il a attaqué la ligne de fond pour rater dans un premier temps, avant de capter son rebond et de s’imposer au cercle devant Bogdan Bogdanovic, pour redonner un point d’avance à son équipe.

Cade Cunningham pense à la construction collective avant le trophée

Il n’a pas non plus tremblé sur la ligne des lancers-francs à moins de deux secondes de la fin du temps réglementaire, après une nouvelle faute du Serbe sur une remise en jeu. En prolongation, le rookie a enchaîné un tir à 3-points, une passe intérieure vers Marvin Bagley et une attaque du cercle.

Avec lui, les Pistons enregistrent une troisième victoire de suite, la sixième en huit matches. « J’aime beaucoup notre manière de jouer en ce moment. On joue vraiment dur, les uns pour les autres et je pense que c’est ce qui nous a permis de gagner certains matchs. J’apprécie vraiment que mes coéquipiers me fassent confiance avec le ballon et me permettent de faire avancer les choses », livre le premier choix de la dernière Draft.

Le favori pour ce trophée de rookie de l’année a le sentiment que ses coéquipiers essayent de le mettre en position de briller. Alors que chez lui, cette course au trophée le préoccupe moins à côté de « notre construction et des fondations pour l’année prochaine avec les Pistons. Je pense mériter le prix mais cela reste un trophée au final. Construire quelque chose de solide avec mon équipe signifierait beaucoup plus. »