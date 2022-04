Alperen Sengun a voulu défendre en un-contre-un sur Karl-Anthony Towns

Face aux Wolves, Stephen Silas voulait limiter le plus possible l’impact de Karl-Anthony Towns. Le coach de Houston a donc décidé de faire des prises à deux sur le All-Star, ce qui a fonctionné puisque Karl-Anthony Towns est arrivé à la mi-temps avec seulement 13 points et 4 passes.

Sauf que les Wolves ont obtenu des shoots ouverts grâce aux espaces laissés. Ils pointaient donc à 66% de réussite au shoot à la pause, avec 80 points inscrits !

Dans le vestiaire, Alperen Sengun a donc émis l’hypothèse de changer de défense. Sa solution : ne plus mettre deux joueurs sur « KAT », et le laisser s’occuper de ce dernier tout seul.

« Il m’a dit qu’il voulait défendre sur Towns », raconte Stephen Silas pour le Houston Chronicle. « J’ai répondu : ‘D’accord, tu le veux, tu l’auras’. On a arrêté les prises à deux et il a été plutôt bon sur lui. »

Stephen Silas a surtout choisi cette option en dernier quart-temps. Karl-Anthony Towns a inscrit 6 points et Minnesota n’a marqué que 23 points à 38% de réussite au tir dans ce dernier acte.

« Je le sentais bien et j’ai fait de mon mieux », déclare le Turc. « Je crois en moi et les prises à deux laissaient des shoots ouverts, avec un joueur libre à chaque fois. Je croyais en moi pour défendre en un-contre-un, et j’ai été bon. C’est un parfait entraînement pour moi. J’apprends au quotidien et la saison prochaine, je serai encore meilleur. »

Ce n’est pas la première fois qu’Alperen Sengun demande à son entraîneur de s’occuper individuellement d’un fort intérieur. Il y a deux semaines, il avait fait pareil face aux Wizards, contre Kristaps Porzingis.

Il était de retour de blessure et, malgré la défaite de Houston, avec 14 points, 15 rebonds et 4 passes, le joueur de 19 ans a fait un des meilleurs matches de sa saison.