Dejounte Murray très affaibli et encore absent

C’est le pire moment pour être absent et heureusement pour les Spurs, les deux derniers matches étaient contre les faibles Blazers. Dejounte Murray a en effet manqué ces deux rencontres, gagnées par San Antonio, et va encore rater le prochain match.

Il ne sera pas là contre les Nuggets ce mardi, car il est gêné par un problème respiratoire, les Spurs ayant indiqué que ce n’est toutefois pas le Covid-19. Il a bien tenté de jouer contre Portland dimanche dernier, mais son coach a décidé que c’était plus prudent de le laisser au repos.

« Il a essayé de jouer », confirmait Gregg Popovich après la rencontre, au San Antonio Express News. « Il n’avait aucune énergie, n’avait rien mangé. J’ai estimé que ce serait mieux de ne pas l’affaiblir encore davantage. Et plutôt d’attendre qu’il revienne avec force. »

Le All-Star a précisé sur Twitter que, depuis qu’il est malade, il a perdu environ trois kilos et il se « sent très mal ». « Je fais le maximum pour être en bonne santé déjà, pour ensuite travailler afin d’être prêt à jouer et de me battre pour les playoffs. »

I Randomly Got Sick And It Sucks It Happen At This Crucial Time While Me And The Team Are Rolling. I Lost 7-8 Pounds And Been Feeling Awful And Doing Everything To Get Healthy First Then Working Out To Get Ready To Help The Team Get In This Play In And Fight For The Playoffs. 🙏🏽

