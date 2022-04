Kevin Durant prend la responsabilité de la saison ratée des Nets

C’est désormais une certitude, les Nets ne seront pas directement qualifiés pour les playoffs. Ils ne finiront pas dans le Top 6 de leur conférence, et au mieux, ils sortiront du « play-in » en 7e ou 8e position pour défier le numéro 1 ou le numéro 2 de la conférence Est. Actuellement 10e, Brooklyn a raté sa saison, entre les blessures, l’absence de Kyrie Irving à domicile ou encore l’échange forcé par James Harden avec les Sixers.

Mais Kevin Durant, pourtant irréprochable, estime que tout est parti de lui.

« Pour être franc, je pense que notre saison a été gâchée par ma blessure » a confié l’ailier All-Star lundi. « Donc je ne vois pas ça comme si nous n’étions simplement pas une bonne équipe. C’est comme s’il n’y avait pas eu beaucoup de continuité entre moi et Kyrie [Irving] qui n’étions pas là. C’est comme ça… Quand nous sommes tous ensemble sur le terrain, j’apprécie ce qu’on a. »

« C’est trop stressant de se dire qu’il faut éviter une équipe. Allons sur le terrain et jouons. Et on verra ce que ça donne »

Kevin Durant s’est blessé au genou le 15 janvier dernier, et il a manqué 22 matches. Au moment de sa blessure, les Nets affichaient un bilan largement positif : 27 victoires pour 15 défaites. En son absence, Brooklyn va perdre 11 matches de suite, transférer James Harden aux Sixers, et aujourd’hui l’équipe se retrouve 10e avec un bilan de 40 victoires pour 38 défaites. Il reste quatre matches aux Nets pour finir 7e ou 8e et espérer rejoindre les playoffs sur un match. Mais Kevin Durant ne calcule même pas.

« Qui s’en préoccupe ? » demande-t-il à propos du classement. « Peu importe l’adversaire, on le jouera. Je ne me préoccupe pas de qui on va jouer. Je m’en fous qu’on soit en play-in. On fait l’entre-deux, et on voit ce que ça donne. C’est tout ce qu’on peut contrôler. C’est trop stressant de se dire qu’il faut éviter une équipe. Allons sur le terrain et jouons. Et on verra ce que ça donne. »

« Je pense qu’être un champion, c’est avoir des habitudes, une éthique de travail et une passion pour le basket »

Une chose est sûre, les ambitions sont intactes et comme Kyrie Irving, il estime que les Nets ont l’effectif pour aller au bout. Mais il rappelle que c’est d’abord une attitude et des habitudes à prendre.

« On peut causer des attentes et de ce qu’on voit sur le papier avec cette équipe, mais je l’ai toujours dit : chaque jour compte » conclut la star des Nets. « On veut être un champion à chaque seconde où on entre sur un terrain, et pas uniquement quand on joue contre une bonne équipe ou pendant les playoffs. Je pense qu’être un champion, c’est avoir des habitudes, une éthique de travail et une passion pour le basket. Il y a beaucoup de champions ici qui n’ont jamais gagné une bague, mais ils abordent leur travail de cette manière. C’est comme ça que j’ai pensé que notre équipe devait aborder cette saison, et les gars l’ont fait. Mais il existe certaines choses qui échappent à notre contrôle et c’est pour ça qu’on se retrouve dans cette position. Cela ne vous empêche pas d’avoir une mentalité de champion chaque jour en tant qu’individu. »