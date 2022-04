March Madness | L’édition 2022 de « One Shining Moment »

Jusqu’à à la dernière seconde, et ce tir manqué au buzzer de Caleb Love, la March Madness a justifié son surnom avec une victoire à l’arraché de Kansas après le plus grand comeback de l’histoire des finales universitaires.

Comme chaque année, on quitte la saison NCAA avec le clip « One Shining Moment », et c’est l’occasion de revoir les exploits du Petit Poucet Saint Peter’s, les adieux de Mike Krzyzewski ou encore Juwan Howard qui console un joueur de Tennessee.

Sans oublier cette cheerleader qui débloque un ballon coincé au-dessus du panneau. Toute la folie du basket universitaire en trois minutes.