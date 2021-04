L’édition 2021 de « One Shining Moment »

Privée de « March Madness » l’année passée pour cause de pandémie, la saison NCAA a cette fois-ci pu tenir son tournoi final, à Indianapolis. Et on peut dire que ce fut une réussite car outre le sérieux de toutes les équipes engagées qui se sont tenues au règlement, on a eu droit à des matchs de très haut niveau, à l’image de la demi-finale entre UCLA et Gonzaga, et évidemment quelques « upsets » tout au long de cette « folie de mars ».

Comme toujours, « One Shining Moment » récapitule l’intégralité du tournoi, avec son grand huit émotionnel, dans une courte vidéo qui retrace notamment les « contes de fée » d’Oral Roberts et Max Abmas, finalement tombés face à Arkansas au stade du Sweet 16, tout comme Loyola Chicago et Cameron Krutwig face à Oregon State, ou encore Abilene Christian qui a fait chuter Texas dès le premier tour et North Texas qui a renversé Purdue.

UCLA y figure évidemment de manière proéminente après être passé du « First Four » au « Final Four », ayant résisté à une première prolongation dès le « First Four » face à Michigan State, puis une autre face à Alabama après le tir au buzzer d’Alex Reese. La troisième leur fut par contre fatale avec ce tir de Jalen Suggs en demi-finale.

Baylor et Gonzaga auront bel et bien réussi à se retrouver en finale mais l’affiche attendue par tout un pays a rapidement tourné à l’avantage des Bears, supérieurs aussi bien défensivement qu’offensivement, derrière Davion Mitchell et Jared Butler, mais également MaCio Teague et Adam Flagler.

