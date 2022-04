JB Bickerstaff à l’amende

Sans surprise, la NBA n’a pas apprécié les critiques de JB Bickerstaff à l’égard des arbitres de la rencontre entre les Cavaliers et les Sixers dimanche soir.

Le coach de Cleveland écope d’une amende de 15 000 dollars, et son grief concernait surtout cette dernière action où Darius Garland était venu s’empaler sur Joel Embiid sans que les arbitres ne sifflent faute.

« Il y avait faute sur Darius. Il a fait ce qu’il avait à faire, il a trouvé sa position et a subi une faute. Pas de coup de sifflet », avait regretté le technicien de l’Ohio. « On nous a volé le match, on méritait de le gagner. »

Lundi, comme chaque jour après un match, la commission d’arbitrage a revu les actions litigieuses des deux dernières minutes, et elle a finalement donné raison au coach de Cleveland. Ce qui ne changera évidemment rien au résultat, et justifie finalement sa colère… mais ne l’empêchera pas de payer son amende.