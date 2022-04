Luca Vildoza, ultime recrue des Bucks

Il y a un peu plus d’un an, Luca Vildoza avait quitté Vitoria pour rejoindre les Knicks et disputer la fin de la saison aux côtés de Julius Randle et de RJ Barrett. Sauf que le MVP des Finals de l’ACB en 2020 souffrait du pied, et il avait été contraint de se faire opérer à l’automne.

Initialement signé pour quatre ans, il avait été coupé dans la foulée par les Knicks, et le voilà qui rebondit à Milwaukee, où ESPN annonce qu’il a signé pour disputer les playoffs et la saison prochaine.

Arrière de l’Argentine, il avait tourné à 7 points et 3 passes de moyenne lors des Jeux olympiques de Tokyo. Quelques jours après la défaite de son pays face à l’Australie en quart-de-finale, il avait enchaîné avec la Summer League où il s’était blessé à la cheville.