Final Four NCAA | North Carolina – Kansas pour le titre national

Ça y est, c’est l’heure la grande finale. Cette nuit, la March Madness 2022 touche à sa fin, avec la finale du tournoi universitaire entre North Carolina et Kansas. Une finale 100% « Blue Blood », entre deux programmes de légende.

D’un côté, il y a les Tar Heels, déjà six fois champions, qui prennent part à un 21e Final Four, un record « all-time », et qui se sont emparés du record du plus grand nombre de victoires dans le tournoi NCAA (130). De l’autre, les Jayhawks, trois fois champions et qui sont devenus, cette saison, le programme le plus victorieux de l’histoire NCAA en comptant désormais 2 356 victoires au total. De quoi leur permettre de dépasser Kentucky.

Ce sont donc deux mastodontes du circuit universitaire qui s’affrontent, pour ce dernier match de la saison.

#8 NORTH CAROLINA

Parcours

24-9 en saison régulière (15-5 en ACC)

Premier tour – Victoire face à #9 Marquette (95-63)

Victoire face à #9 Marquette (95-63) Deuxième tour – Victoire face à #1 Baylor (93-86)

Victoire face à #1 Baylor (93-86) Sweet 16 – Victoire face à #4 UCLA (73-66)

Victoire face à #4 UCLA (73-66) Elite 8 – Victoire face à #15 Saint Peter’s (69-49)

Victoire face à #15 Saint Peter’s (69-49) Final Four – Victoire face à #2 Duke (81-77)

Coach : Hubert Davis

Pour sa première saison comme « head coach » des Tar Heels, l’ancien shooteur de UNC (et ancien NBAer) a amené le programme en finale du tournoi NCAA. Un accomplissement énorme pour le successeur de Roy Williams, qui devient le premier coach, depuis Bill Guthridge en 1998, à atteindre la finale NCAA dès sa première saison sur le banc.

Le joueur à suivre : Caleb Love

Peu de joueurs ont affiché un niveau de jeu plus élevé que Caleb Love durant ce tournoi NCAA 2022. Très solide durant la saison régulière, le meneur a en effet atteint un tout autre palier dans cette « March Madness ». À l’exception d’une sortie de route face à Baylor au deuxième tour (5 points à 1/6, 5 fautes et 6 ballons perdus), il a été le fer de lance constant de l’attaque des Tar Heels.

On retiendra son carton face à UCLA au Elite Eight, un match au cous duquel il inscrit 27 de ses 30 points en seconde mi-temps, avec un « money-time » de très grande classe. Le natif de St. Louis a également écœuré Duke au Final Four, avec une énorme deuxième mi-temps (22 points, 28 au total), comme face à UCLA, et notamment un énorme tir à 3-points décisif dans les dernières secondes. Quand Caleb Love va, UNC va.

La tendance

Après un début de saison chaotique (12-6, 4-3 en conférence ACC), North Carolina a fini fort, avec un gros momentum qui leur a permis de tout écraser durant la March Madness. Les Tar Heels sont peut-être bien la meilleure équipe de ce tournoi, tout simplement. Tour après tour, ils ont fait parler leur puissance de frappe offensive, sous l’impulsion d’un duo Caleb Love – Armando Bacot insaisissable sur « pick-and-roll ».

L’importance de RJ Davis est également à souligner, héroïque face à Baylor et très précieux par son adresse extérieure, et ses qualités de scoreur balle en main. Il en va de même pour Brady Manek, dont le profil d’intérieur fuyant est complémentaire à Armando Bacot, qui brille lui plutôt en « face-up » et au poste bas.

Kansas est probablement favori sur le papier, mais UNC possède la meilleure dynamique des deux équipes.

#1 KANSAS

Parcours

28-6 en saison régulière (14-4 en Big 12)

Premier tour – Victoire face à #16 Texas Southern (83-56)

Victoire face à #16 Texas Southern (83-56) Deuxième tour – Victoire face #9 à Creighton (79-72)

Victoire face #9 à Creighton (79-72) Sweet 16 – Victoire face à #4 Providence (66-61)

Victoire face à #4 Providence (66-61) Elite 8 – Victoire face à #10 Miami (76-50)

Victoire face à #10 Miami (76-50) Final Four – Victoire face à #2 Villanova (81-65)

Coach : Bill Self

En poste depuis 2003, après le départ d’un certain Roy Williams pour… North Carolina, Bill Self prend part à son quatrième Final Four en tant que coach de Kansas. Champion en 2008, il a ensuite perdu en finale en 2012 face à Kentucky et Anthony Davis, puis en 2018, en demi-finale, face à Michigan.

Le tacticien des Jayhawks est donc un habitué des matches du Final Four depuis plusieurs années, à l’inverse de Hubert Davis, qui boucle sa première saison sur le banc de North Carolina.

Le joueur à suivre : Ochai Agbaji

Pour le dernier match de sa carrière universitaire, le « senior » a l’occasion de terminer en beauté. Moteur de l’attaque des Jayhawks, il sera au coeur des schémas défensifs de North Carolina. Capable de sanctionner derrière l’arc comme de punir près du cercle, il est également un atout pour Bill Self en défense, par son sens de l’interception et du rebond défensif.

Les Jayhawks aiment jouer vite, et l’arrière peut briller aussi bien en tant qu’initiateur de la contre-attaque, qu’en finisseur, dans un corner pour planter derrière l’arc par exemple. En défense, il est possible que Bill Self lui fasse confiance pour tenter de freiner Caleb Love, qui martyrise toutes les défenses depuis le début du tournoi.

La tendance

Le momentum de Kansas est moins bon que celui de North Carolina à l’aube de cette finale, car les Jayhawks ont fait face à une adversité moins importante que les Tar Heels lors de ce tournoi. Un constat logique, qui s’explique par le fait que Kansas est une tête de série n°1, et a donc hérité d’un tableau plus clément que UNC.

Mais quand les Jayhawks ont affronté un gros morceau, comme #2 Villanova en demi-finale notamment, ils n’ont pas fait dans la dentelle : une victoire autoritaire de 16 points ! Finalement, ce manque de « challenge » qui caractérise le parcours de Kansas dans ce tournoi n’est peut-être pas si inquiétant. Car quand il le faut, la troupe de Bill Self a élevé son niveau de jeu durant les moments importants, avec une variété d’options à sa disposition.

Horaire

À 3h20 heure française, sur BeIN Sports 1 et le ESPN Player.

