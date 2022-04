Les Bucks en difficulté face aux prises à deux de Dallas sur Giannis Antetokounmpo

Pour affronter les Bucks et un Giannis Antetokounmpo en grande forme (40 points à Philadelphie puis 44 à Brooklyn dans ses deux derniers matches), Jason Kidd avait fait un choix simple : faire continuellement prise à deux sur le Grec. Une tactique éprouvée depuis plusieurs années dès qu’il s’agit du MVP des Finals 2021, mais l’intérieur de Milwaukee et les champions en titre ont été gênés par cette option défensive. Comment l’expliquer ?

« Ils ont provoqué un certain chaos », reconnait Pat Connaughton pour The Athletic. « Ils ont fait des prises à deux sur Giannis et Khris Middleton, pour leur rendre la vie compliquée. Ils sont restés sur cet objectif : ne pas être battu par ces deux-là. Parfois, on a été bon, à d’autres moments, non. On voit ça plusieurs fois par saison, mais je ne crois pas qu’on ait vu ça de manière si régulière, pendant 48 minutes. »

Si Giannis Antetokounmpo a tout de même inscrit 28 points à 12/22 au shoot, Khris Middleton a lui souffert face à la défense texane, avec seulement 11 points à 3/14 au shoot. Pourtant, les joueurs de Dallas ont parfois laissé des shoots ouverts au champion olympique de Tokyo.

« Cela arrive de voir beaucoup de prises à deux chez nos adversaires, mais souvent, ils ne sont pas aussi disciplinés et arrêtent », explique le Grec. « Là, ils ont insisté. Peu importe si je marquais ou non, si je passais ou pas. Ils ont aidé partout, construit un mur et je n’ai pas pu jouer énormément de un-contre-un. Il y a même un moment où ils ont doublé et laissé Khris tout seul. Ils se fichaient du joueur libre, ils voulaient me bloquer. »

Une piste pour les futurs adversaires ?

Le MVP 2019 et 2020 parle ici d’une possession en dernier quart-temps. Dallas mène de deux points et fait une prise à deux sur Giannis Antetokounmpo. Ce dernier a une passe facile à faire à sa droite pour Khris Middleton. Habituellement, les adversaires de Milwaukee évitent de faire ce choix puisque l’ailier va alors obtenir un shoot facile. Mais là, le All-Star refuse le tir, pénètre et manque sa tentative.

C’était un pari risqué, mais ce fut un pari gagnant pour Luka Doncic et compagnie. Ainsi qu’un signe possiblement inquiétant pour les playoffs, si de simples prises à deux peuvent autant déstabiliser les champions en titre…

« Ils ont défendu de plusieurs façons face à Giannis, avec beaucoup d’aides, des prises à deux », analyse Mike Budenholzer. « On a déjà vu ça, mais il faut souligner le travail de Dallas. Ils ont été sérieux en défense, comme durant toute la saison. On doit tous faire mieux, Giannis et ceux autour de lui, tout comme moi. »