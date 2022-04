Après une nouvelle fusillade à Sacramento, Steve Kerr et Alvin Gentry sous le choc

Ça s’est passé dans la nuit de samedi à dimanche, et à quelques pâtés de maison du Golden 1 Center de Sacramento… Une nouvelle fusillade a éclaté, laissant six victimes derrière elle et une douzaine de blessés.

Le soir-même, au moment de se concentrer sur la confrontation entre Kings et Warriors, les deux anciens collègues, Steve Kerr et Alvin Gentry, n’avaient donc pas forcément la tête au jeu…

« C’est une tragédie incroyable », a répondu Alvin Gentry sur ESPN. « J’espère que ça ne va pas marquer notre ville. C’est vraiment malheureux que ce genre de choses arrivent encore aujourd’hui, dans un environnement où les gens sont censés prendre du bon temps et s’amuser. La règlementation des armes doit changer. C’est un jour vraiment triste. »

« C’est le neuvième ou dixième moment de silence que je vais vivre en tant que coach des Warriors après la mort de personnes dans des fusillades de masse »

Pour le coup, Steve Kerr n’a accepté aucune question relative au match en amont de la rencontre. Il a tenu à n’évoquer que cette fusillade, une énième preuve que la loi américaine à ce sujet est problématique.

« Tellement de vies ont été dévastées. Toute la franchise des Warriors partage la douleur de votre ville. Il n’y a pas grand-chose qu’on puisse dire ou faire, mais on est tous anéanti aujourd’hui », a déclaré Steve Kerr, particulièrement sensible et investi sur le sujet, du fait de son histoire personnelle.

« On va encore observer un moment de silence avant le match mais, pour être honnête, c’est le neuvième ou dixième moment de silence que je vais vivre en tant que coach des Warriors après la mort de personnes dans des fusillades. Je ne crois pas que ces moments de silence fassent quoi que ce soit. À un moment donné, notre gouvernement doit décider si on peut avoir des lois sur les armes qui respectent le bon sens. Entre 80 et 90% des Américains sont en faveur des vérifications des antécédents criminels. Il y a tellement de loi qu’on pourrait et devrait mettre en place. Si on avait du cran, si le gouvernement avait du cran, si les gens privilégiaient les gens devant leur propre carrière, leur réélection ou leur propre propagande… »

Selon la police de Sacramento, deux individus auraient ouvert le feu dans le centre ville de Sacramento à 2h du matin, alors que les bars et les boîtes de nuit étaient en train de fermer. Et ce, à quelques pas du Capitole de la ville, et de l’hôtel où résidaient les Warriors…

« Ça arrive dans des églises, dans des écoles, et là, en plein centre ville de Sacramento », conclut un Steve Kerr particulièrement remonté. « À un moment donné, j’espèrerais qu’on pense vraiment à nos concitoyens et qu’on fasse quelque chose contre ça, au lieu de jouer le jeu de la politique. Parce que c’est tout ce qu’on fait. »