Draft 2023 | Victor Wembanyama enchaîne un nouveau match référence

Après sa belle prestation à 14 points, 5 rebonds et 5 contres face au Zalgiris Kaunas en Euroleague à la fin mars, Victor Wembanyama (2m19, 18 ans) confirme sa belle forme de cette fin de saison.

Dimanche en championnat de France, pour la réception du Portel à l’Astroballe, le grand espoir du basket français a tout simplement réussi son meilleur match en carrière avec 25 points (à 10/16 aux tirs dont 3/4 à trois points), 7 rebonds et 3 contres en 25 minutes, dans une victoire sans contestation possible (85-65).

De plus en plus responsabilisé depuis un bon mois, après une saison un peu galère à cause des blessures, Wembanyama a montré de quel bois il se chauffait avec un très bon début de match marqué par deux réussites au-delà de l’arc d’entrée de jeu (au cours d’un 14-7 initial), mais encore plus au retour des vestiaires, inscrivant la bagatelle de 14 points dans le seul troisième quart. Et ce, avec la manière !

Ça a commencé par un panier plus la faute (en un seul geste, avec réception à une main enchaînée par la finition), puis un petit tir ligne de fond après dribble entre les jambes et un petit tour sur lui-même (un « spin ») avant de placer un gros dunk en contre-attaque qui provoquera le temps mort du Portel.

La tornade Wembanyama a ensuite continué ses dégâts, avec un 3-points en réception tir sur l’aile après avoir assuré le rebond défensif, puis une bonne prise de position à l’intérieur conclue d’un layup main droite avant d’ajouter un nouveau dunk en jouant la relance. Auteur de 25 points, son premier match à plus de 20 points dans l’élite hexagonale, Wembanyama a fait montre de l’étendue assez incroyable de son talent.

Encore léger physiquement, Wembanyama est déjà un phénomène sur les parquets de l’Hexagone. Même « bumpé », il peut rester dans l’action défensive et réussir le contre (face à l’ancien de Villanova, Mouphtaou Yarou en l’occurrence). Déjà considéré comme le grand favori pour la première place de la Draft 2023, Wembanyama confirme sur cette fin de saison qu’il a du basket plein les mains.

Et, avec ce jeune géant capable de tout faire sur un terrain, l’Asvel compte bien défendre sa couronne becs et ongles, sachant que sa saison européenne est bel et bien finie.