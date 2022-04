Justice sociale : Kareem Abdul-Jabbar récompense Carmelo Anthony et tacle LeBron James

Présent à la Crypto.com Arena pour remettre à Carmelo Anthony le tout nouveau trophée en son nom récompensant le champion de la « justice sociale », Kareem Abdul-Jabbar a dans la foulée exprimé son point de vue sur les prises de position et actions de LeBron James, lui reprochant de ne pas mettre suffisamment sa renommée ou sa puissance médiatique et financière au service de causes justes.

« Certaines des choses qu’il a faites et dites sont vraiment indignes de lui, d’après ce que je peux voir. Même s’il a fait de très grandes choses, il se tient presque des deux côtés du manche, vous voyez ? C’est difficile pour moi d’accepter qu’il se soit engagé à avoir une vision différente de tout. C’est difficile de comprendre sa position. Il faut vérifier à chaque fois ».

Le père du bras roulé a toutefois reconnu les actions positives de LeBron James comme le fait d’avoir créé l’école « I Promise School» à Akron, permettant à près de 250 élèves du primaire et du secondaire d’avoir accès à l’éducation à moindre coût.

Ce qui ne passe par en revanche pour Kareem Abdul-Jabbar, au-delà de sa discrétion sur certains sujets sociétaux, c’est globalement son refus de se positionner par rapport au Covid-19, qu’il a notamment comparé à un rhume ou une grippe sur ses réseaux sociaux, ou encore la façon dont il avait célébré son 3-points inscrit en prolongation face à Indiana en décembre, reprenant la gestuelle « Big Balls » de Sam Cassell… Aucun rapport avec la « justice sociale » mais Kareem Abdul-Jabbar estime que c’est indigne de son statut.

« Absolument, j’ai des attentes plus élevées le concernant parce qu’il a conscience des problèmes et en a déjà parlé avec force et éloquence. Je pense qu’il a tellement d’atouts en termes de respect et d’accomplissements qu’il ne devrait pas s’abaisser dans ces moments-là », a ajouté Kareem Abdul-Jabbar.

De bonnes actions… et de moins bonnes

Le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a également déploré le manque d’échanges qu’il a pu avoir jusque-là avec LeBron James, invitant la star des Lakers à se rapprocher de lui à l’avenir.

« S’il prend le temps, j’aurais certainement du temps pour le faire. J’admire les choses qu’il a faites et qui ont attiré toute notre attention. Envoyer une école entière à l’université ? C’est incroyable. Sa sollicitude et sa volonté de tenir tout ça avec son porte-monnaie, il faut le reconnaître. Donc je ne jette pas la pierre. J’aimerais juste qu’il ne… vous savez, il devrait être embarrassé par certaines des choses qu’il a faites. C’est juste ce que je pense ».

Pour ce qui est du record de meilleur marqueur de l’histoire de la NBA que LeBron James pourrait bien lui piquer, Kareem Abdul-Jabbar lui a adressé ses encouragements, tout en rajoutant une couche sur l’importance de ses prises de position sur les questions sociales.

« Je suis tout à fait derrière lui pour qu’il le fasse », a-t-il conclu. « Il n’y a pas de jalousie à avoir. Juste… avec les problèmes dont j’ai parlé, sur les choses qui affectent vraiment la communauté noire, il devrait être prudent. C’est tout ce que je demande ».