La Jordan Zoom Separate dans un blanc éclatant

Jordan Brand met le paquet sur la « Jordan Zoom Separate », un modèle conçu pour combler les maîtres du « step-back » et des appuis déroutants comme Luka Doncic. Alors que la « Luka 1 » va bientôt envahir la planète basket, voici un coloris plutôt simple mais attrayant de la « Jordan Zoom Separate ».

La tige est habillée de deux teintes de blanc, reposant sur une semelle au blanc un poil plus clair. La subtilité se trouve sur les quelques finitions en bleu ciel, au niveau de la semelle intérieure, des inscriptions Jordan sur la tige et du « Jumpman », présent sur la languette et au niveau du talon.

Pas de date de sortie pour l’heure mais nul doute que la marque va essayer d’écouler un maximum de « Jordan Zoom Separate » dans les semaines à venir avant de plancher sur la Luka 1, qui serait prévue pour le début de l’été.

(Via SneakerNews)

