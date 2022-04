Manu Ginobili au Hall Fame : la modestie du gamin de Bahia Blanca

Comme chaque année, c’est lors du Final Four NCAA que la liste des futurs entrants du Hall Of Fame est dévoilée, et Manu Ginobili fait partie des heureux élus aux côtés de Tim Hardaway, George Karl ou encore Swin Cash. Dès la première tentative, l’Argentin a fait l’unanimité et pour lui, c’est tout simplement un miracle qu’un gamin de Bahia Blanca fasse son entrée au Panthéon du basket.

« Il y avait sans doute une chance sur 10 millions » a-t-il confié en conférence de presse, avant d’expliquer justement qu’il y avait une part de chance dans sa carrière exceptionnelle.« J’ai fait partie de deux équipes incroyables. Si je n’avais pas fait partie de ces deux équipes, je n’en serais pas là. Ce n’est pas seulement une question de réussites individuelles. Je n’ai jamais été le meilleur scoreur d’une compétition, MVP ou même dans une All-NBA First Team. J’en suis là grâce à ceux qui m’ont entouré, les joueurs avec qui j’ai joué, les coachs qui m’ont dirigé et les organisations. Je sais que j’ai été très chanceux. »

On lui répondra qu’il y a d’abord du talent puisqu’il n’est que le deuxième joueur de l’histoire à entrer au Hall Of Fame avec un titre de champion d’Europe, un titre NBA et un titre olympique. Seul Bill Bradley a fait aussi bien.

« Mes carrières FIBA et NBA sont incroyables… Gagner l’or avec ses potes, en représentant son pays, ce n’est quelque chose qu’on est censé vivre quand on est Argentin. Dans le même temps, gagner quatre titres NBA avec les Spurs, c’est incroyable. Certains joueurs se battent toute leur carrière pour en gagner un. »

L’inventeur de l’Eurostep ?

Ce qui est unique aussi chez Ginobili, c’est qu’il a débuté sa carrière dans un environnement familial avec son père comme entraîneur et son grand frère comme mentor. Que ce soit en Italie, aux Spurs ou avec l’Argentine, il s’est toujours épanoui dans cette ambiance quasi familiale. Le tout en montrant des qualités quasi uniques de grinta et de créativité. Un magicien des parquets, mais aussi un gentleman.

« Je n’ai jamais pensé que j’avais créé quoi que ce soit ou apporter quelque chose de nouveau. J’ai simplement joué de la seule manière que je pensais possible » confie-t-il à propos de son Eurostep. « Je n’allais pas aller dunker sur le Shaq, il fallait que je contourne les gars. C’est comme ça que mes qualités techniques et mes capacités physiques me permettaient d’aller au cercle. Je l’ai toujours fait aussi loin que je m’en souvienne. »