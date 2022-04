Corey Kispert explique pourquoi il a pris Duncan Robinson comme modèle

Même si Duncan Robinson réalise une saison moyenne, ses déplacements sans ballon sont une référence pour tous les apprentis shooteurs. A commencer par Corey Kispert, le rookie des Wizards. Lui aussi est un shooteur, et lui aussi essaie de compenser son manque de punch sur le premier pas ou son manque de qualités athlétiques par du jeu sans ballon, avec des changements de rythme, des fausses pistes et une bonne sortie d’écran.

Justement, en février, une petite vidéo, devenue virale, montrait une action où le shooteur de Miami multipliait les courses et les feintes pour échapper à la défense de Kentavious Caldwell-Pope et elle a provoqué un déclic chez Kispert.

« Le jeu sans ballon est une qualité qui s’apprend et Duncan est quasiment un maître dans ce domaine. Il est capable de se créer des tirs simplement en étant dans la meilleure forme possible et il a des coéquipiers qui savent où il se trouve sur le terrain et qui peuvent le trouver quand il est démarqué. C’était une vidéo incroyable à regarder et elle m’a inspiré, honnêtement, parce que c’est le niveau que je veux atteindre ».

« Cette vidéo filmée du bord du terrain est vraiment spéciale »

Pour travailler son jeu sans ballon, outre Robinson, on peut citer Reggie Miller, Ray Allen ou encore Klay Thompson. Les modèles ne manquent pas si Kispert veut progresser.

« C’est ce que je veux faire et il va me falloir beaucoup de temps. Il me faudra suivre une courbe de progression » poursuit l’ancien joueur de Gonzaga. « Pour l’instant, je suis en quelque sorte une mini-version de tout ça. Je cours beaucoup, et je suis en pleine forme physiquement. Mais cette vidéo filmée du bord du terrain est vraiment spéciale. Quand on voit le contrôle et la confiance qu’il a quand il se déplace aussi vite, ça ressemblait à un tir classique pour lui. Il y a un tas de petites choses que vous pouvez décortiquer sur cette vidéo qui sont vraiment singulières et c’est pourquoi Duncan est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue. »

Détenteur du record de paniers à 3-points pour un rookie chez les Wizards, Kispert a progressé de mois en moins, passant de 4.5 points de moyenne en novembre à 7.2 en décembre, puis 7.7 en janvier. En février, la blessure Bradley Beal lui a permis de grimper 10.7 points par match, et il sort d’un mois de mars à 11.9 points de moyenne.

En quelques mois, il a quasiment triplé son apport en points, et il s’est déjà fixé un objectif pour cet été : travailler sur la souplesse. Pour cela, il a prévu de se mettre au « hot yoga ».