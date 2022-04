Avec la blessure de Justin Moore, la crainte était que Villanova n’ait pas les armes pour lutter face à Kansas. Le début de match confirme puisque David McCormack commence son chantier dans la raquette et que les Jayhawks débutent la rencontre par un 10-0 qui donne le ton…

Ochai Agbaji et les shooteurs de Kansas profitent alors des espaces qui se créent en périphérie et l’écart flirte avec les vingt points (38-19). On a peur alors que le match ne tourne à la déculottée mais Collin Gillespie et ses camarades, même affaiblis, ont trop d’expérience pour lâcher une rencontre aussi importante.

Les Wildcats s’accrochent donc et pointent finalement à 11 points (40-29) à la pause.

En multipliant les pièges, avec des passages en zone et en « small ball », Jay Wright va tout essayer pour réaliser le hold-up. Malheureusement pour lui, la supériorité de Kansas était trop évidente avec des shooteurs qui ont trouvé la cible (13/24 à 3-points) et un David McCormack (25 points, 9 rebonds) intenable sous le cercle. Le seul espoir de Villanova semblait de faire sortir l’intérieur du match en lui faisant prendre une troisième faute, mais le colosse est resté discipliné, et les Jayhawks n’ont jamais vraiment tremblé.

Surtout que Christian Braun a eu un coup de chaud en deuxième mi-temps, inscrivant quelques paniers qui ont fait très mal au moral de Villanova, permettant à Kansas de valider sa place pour la grande finale.

Ce sera donc face à North Carolina, qui a de son côté fait tomber Duke dans un match beaucoup plus serré.