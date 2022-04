Jalen Green confirme son potentiel de gros scoreur

Vingt-un points par match, 3.9 rbds et 3.2 passes à 46% aux tirs, dont 39% à 3-points. Depuis le All-Star Game, ce sont les stats de Jalen Green, et la fin de saison en roue libre des Rockets vient de lui permettre d’enchaîner trois matches de suite à 30 points et plus. Ce sera trop juste pour être Rookie Of The Year, ou même meilleur marqueur parmi les rookies, mais c’est prometteur pour la saison prochaine.

« Je savais que ça allait arriver à un moment donné. Il progressait lentement mais sûrement » confie Stephen Silas. « Il sait shooter. Il peut aller au cercle. Il peut aller chercher des lancers-francs. Il peut tirer à mi-distance. Il met des tirs à 3-points, et un 6 sur 14 à 3-points, c’est très bien. Je suis simplement heureux pour lui que son travail porte ses fruits et qu’il puisse confirmer qu’il est vraiment bon en travaillant et en étant productif, encore et encore. »

« Qui n’aurait pas confiance en soi après une telle série ? »

Depuis quatre matches, il est même devenu un vrai danger à 3-points avec au moins six réussites à 3-points d’affilée. C’est la 5e plus longue série dans l’histoire de la NBA. Il faut dire que depuis cinq matches, il prend plus de 10 tirs primés par match. Avant cette série, il n’avait atteint la barre des 10 tirs primés que… cinq fois en 58 matches.

« Je me sens bien. J’adore mon shoot, et je vais continuer de shooter. Le All-Star Game a permis de renforcer ma confiance, le fait d’être dans cette atmosphère, de jouer dans ce match (le Rising Stars) » révèle le numéro 2 de la dernière Draft. « En plus de cela, John Lucas et moi sommes tout le temps en train de travailler à l’entraînement, et j’ai juste confiance en mon travail. Qui n’aurait pas confiance en soi après une telle série ? »

Ce que découvre Green en cette fin de saison, c’est qu’on le surveille un peu plus, et il doit trouver le bon moment pour ressortir le ballon sur des pénétrations. Il découvre aussi la fatigue puisque de prendre plus de 20 tirs par match, et de rester adroit, ça demande de l’endurance et de la maîtrise. Son coach trouve qu’il se débrouille plutôt bien.

« C’est certainement épuisant de faire cela, mais c’est nécessaire à ce stade de la saison » explique Silas. « Par sa manière de jouer, il n’a pas l’air de trop s’écarter de son jeu dans la recherche de tirs. Je pense que la plupart des tirs qu’il prend sont issus d’un pick-and-roll créé par un autre joueur, d’une fin de possession, ou encore d’un petit tir à mi-distance derrière un pick-and-roll. La qualité de ses tirs est bonne, et cela peut être compliqué quand on supporte une telle charge, soir après soir. »