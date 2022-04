Lonnie Walker IV remercie Manu Ginobili pour son soutien

Après Tim Duncan, qui a tenté l’aventure en tant qu’adjoint de Gregg Popovich, c’est Manu Ginobili qui est sorti de sa retraite en début de saison afin d’être nommé « conseiller spécial » pour ce qui concerne les opérations basket des Spurs, mais aussi le développement des joueurs sur et en dehors du terrain.

Un travail de l’ombre qui colle plutôt bien à la personnalité de l’Argentin, et qui semble porter ses fruits au regard des déclarations de Lonnie Walker IV, qui a de nouveau le vent en poupe depuis environ un mois et demi en se montrant plus productif et plus régulier.

« Quand j’étais dans mes périodes creuses et que j’avais des hauts et des bas, il a été l’une des principales personnes qui voulaient vraiment que je sois plus constant avec ma confiance et que je grandisse par rapport à tout ça », a-t-il confié lors d’une prise de parole au lycée de La Vernia, en banlieue de San Antonio.

Une meilleure gestion de l’échec

Parmi les enseignements qu’il a tirés à écouter la légende des Spurs, bientôt intronisé au Hall of Fame, Lonnie Walker IV a notamment appris sur la façon de gérer les échecs. « La plupart de ces défaites, ce ne sont pas des défaites. Ce sont des leçons. Et il faut en tirer les conséquences, et continuer à apprendre de ces leçons ».

L’arrière s’est montré reconnaissant pour le soutien d’un joueur qu’il a admiré plus jeune. À vrai dire, Lonnie Walker IV, qui s’est illustré cette nuit par un énorme dunk face à Portland, était fan des Spurs avant même d’avoir été drafté par la franchise texane.

« C’est surréaliste, honnêtement. Je n’arrive toujours pas à y croire aujourd’hui. Manu m’a vraiment aidé à garder le cap et à rester confiant », a-t-il ajouté. « J’avais l’habitude de jouer avec ce gars sur NBA 2K tous les deux jours. Vous pouvez demander à n’importe qui. Je jouais uniquement avec les Spurs et je n’utilisais que Manu pour scorer. C’est drôle de voir comment les choses ont évolué depuis ».