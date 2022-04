Ben Simmons prolonge avec Nike

Absent des terrains depuis les derniers playoffs, d’abord pour des raisons personnelles du côté de Philly, puis désormais à cause d’un mal de dos chez les Nets, Ben Simmons était « free agent » sur le marché des chaussures. Selon Marc Stein, il a étudié de très près une offre de New Balance, mais il a finalement rempilé pour trois ans avec son équipementier.

Notre confrère assure que les négociations étaient bien avancées avec New Balance, mais qu’ils ne sont pas parvenus à un accord. Pourtant, New Balance entretient de très bons rapports avec Rich Paul, l’agent de Simmons, au point d’avoir signé un partenariat avec lui sur une collection de chaussures et de vêtements, mais aussi d’avoir récupéré Zach LaVine.