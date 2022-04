Kyrie Irving rend hommage à Coach K.

La rivalité entre Duke et North Carolina, déjà légendaire, va atteindre des sommets samedi soir. Pour la première fois de leur riche histoire commune, les deux universités s’affrontent dans un tournoi NCAA, et mieux encore, c’est pour une place en finale. Pour que le contexte soit encore plus historique, il s’agit peut-être du dernier match de Mike Krzyzewski. Le décor est planté, et pour Kyrie Irving, les Blue Devils seront doublement motivés, puisqu’ils seront animés par un sentiment de revanche.

« L’héritage du coach n’est pas nécessairement en jeu, mais c’est la manière avec laquelle ils sont venus gagner à Cameron Indoor qui a laissé un goût amer » estime le meneur des Nets en référence à la victoire des Tar Heels pour la dernière de Coach K. à domicile. « Je pense qu’il y aura un peu d’esprit de revanche. Je sais que les gars attendent avec impatience cette opportunité de racheter Coach K et l’université, mais je ne veux pas leur mettre trop de pression. Pour eux, c’est un match de plus pour vraiment montrer qui ils sont et comment ils jouent. »

« Il entre chez moi et sourit tout le monde. Je me dis que ce type est soit fou, soit incroyablement charmeur »

L’expérience de Kyrie Irving à Duke fut brève. Onze matches, et puis c’est tout, à cause d’une blessure au pied. Mais il est resté proche de Coach K. qu’il croisait lors des rassemblements de Team USA.

« Quand il m’a recruté pour la première fois, quand j’avais 16, 17 ans, j’ai pensé que ce type était brillant. Mais je pensais aussi qu’il était un peu fou par sa manière d’aborder les choses, et sa méthode pour nous convaincre » se souvient Kyrie Irving. « À l’époque, je n’étais qu’un petit garçon égoïste du lycée St. Patrick à Elizabeth (N.J.). Il entre chez moi et sourit tout le monde. Je me dis que ce type est soit fou, soit incroyablement charmeur. Il est les deux. C’est ce dont j’avais besoin de la part d’un entraîneur pour tirer le meilleur de moi-même. »

Voilà pourquoi il ne l’a jamais oublié, et qu’il lui doit beaucoup. « Sa légende va perdurer… Depuis qu’il est dans le basket, il a influencé tant de vies. Je suis simplement reconnaissant de faire partie des joueurs qu’il a influencés. C’est plus qu’un coach pour moi et pour beaucoup d’autres. »