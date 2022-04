Peu importe les bagues, Kevin Durant sait qu’il a sa place parmi les plus grands de l’histoire

Un trophée de MVP en 2014, deux titres de champion en 2017 et 2018, deux MVP des Finals ces mêmes années, trois médailles d’or olympiques, quatre titres de meilleur marqueur de la NBA, douze participations au All-Star Game, de nombreuses All-NBA Teams… Kevin Durant possède un palmarès magnifique.

L’ailier des Nets est évidemment un des talents les plus exceptionnels de tous les temps et cela s’est logiquement confirmé avec sa présence dans la liste des 76 meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue dévoilée cette saison.

« Faire partie des 75 meilleurs, ça m’a vraiment touché », assure-t-il à The Ringer. « C’est un des grands moments de ma carrière. On voit les grands noms des sept décennies et être parmi eux, c’est la seule chose dont on peut rêver. »

Les plus passionnés débattront de sa place exacte dans le classement des légendes du jeu (The Athletic l’a par exemple mis en 13e position) mais Kevin Durant se voit dans la crème de la crème.

« Je vois les choses comme ça : Michael Jordan et LeBron James font chacun leur équipe pour un match. Ils vont me choisir. Je ferais partie des dix qui joueront ce match. C’est comme ça que je le sens. Quand ma carrière sera terminée, je vais être au Hall of Fame. »

Avant ça, celui qui possède également la quatrième meilleure moyenne de points de l’histoire de la ligue (27.1 par match) espère voir son maillot être retiré par le Thunder et les Warriors. « Oklahoma City doit retirer mon maillot. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le basket si ce n’était pas le cas. Pareil pour Golden State. »

Peut-être à Brooklyn aussi, si jamais il remporte un titre avec les Nets avant la fin de sa carrière.

« Je suis le basket, je le respire. C’est mon ADN. Quand je joue, ce n’est pas seulement pour gagner des titres ou battre LeBron James, ni être le meilleur. Je joue contre le basket. Je respecte tout le monde, tous mes adversaires, mais ça va plus loin qu’eux » conclut-il ainsi.