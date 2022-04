Draft 2022 | Meilleur joueur de la Big Ten, Johnny Davis se tourne aussi vers la NBA

Elu meilleur joueur de la Big Ten cette saison, et membre du meilleur cinq All-American, l’arrière sophomore de Wisconsin, Johnny Davis, a décidé de se présenter à la prochaine Draft NBA.

Auteur d’une deuxième saison universitaire à 19 points, 8 rebonds et 2 passes de moyenne, l’arrière (1m96, 20 ans) a déclaré qu’il allait engager un agent pour se préparer à son entrée dans le monde professionnel, où il est déjà attendu, projeté qu’il est dans le Top 10 de la Draft à venir.

« Après avoir pris un peu de repos et avoir discuté avec ma famille et mes entraîneurs, j’ai décidé de poursuivre mon rêve de toujours de jouer en NBA, avec l’intention d’engager un agent », a-t-il déclaré sur ESPN. « Cette saison a été incroyable. Le grand public ne s’attendait pas à ce qu’on réussisse une si belle saison mais les joueurs dans notre vestiaire, et le coaching staff avec, savaient qu’on pouvait être une équipe à part. Être élu meilleur joueur de la Big Ten était évidemment un grand honneur, mais remporter le titre de la conférence et jouer le tournoi final ont été encore plus savoureux. »

Coéquipier de Jaden Ivey dans l’équipe américaine de moins de 19 ans qui a remporté le titre mondial l’été passé en Lettonie, Johnny Davis est un peu l’invité surprise à ce niveau. À l’image de ses Badgers, il n’était pas attendu si haut, lui qui n’était seulement « que » trois étoiles à sa sortie du lycée…

« Je pense que les équipes NBA ont vu un joueur qui est dur au mal, qui se bat des deux côtés du terrain à chaque possession et qui fera tout ce qui est en son possible pour aider son équipe à gagner. À chaque fois que je mets un pied sur un terrain, je veux être le meilleur », poursuit-il. « Coach Card et mes coéquipiers ont cru en moi et m’ont donné la confiance pour accepter un rôle beaucoup plus important. Au fond de moi, j’ai toujours su que je pouvais être un joueur de ce calibre mais mon expérience avec le Team USA m’a clairement fait passer un cap dans la confiance. »

Comparé à Jalen Suggs pour sa capacité à peser des deux côtés du terrain, et pour sa corpulence proche de celui d’un joueur de foot US, Johnny Davis possède une cote qui monte chez les scouts NBA.