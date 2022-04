Vainqueurs de Cleveland, les Hawks envoient les Knicks en vacances

Malgré la fatigue du match de la veille à Oklahoma City, les Hawks avaient toutes les raisons de se motiver pour ce match contre Cleveland puisque une victoire signifiait une qualification pour le « play-in ».

Atlanta a donc très bien commencé la partie, notamment en insistant à l’intérieur. En second quart-temps, les remplaçants font le boulot et Trae Young frappe de loin. Il y a rapidement plus de dix points d’avance (66-53 à la pause).

Malgré une alerte en fin de première période et une sortie prématurée avant la pause, le meneur de jeu est bien là en troisième quart-temps. Le All-Star marque même rapidement cinq points pour rassurer.

L’écart monte presque à 30 unités, le match est donc plié et les deux équipes laissent les titulaires sur le banc pour les dernières minutes. Quatrième victoire de suite pour Atlanta (131-107), qui peut souffler : le « play-in » est assuré.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « play-in » validé. C’était attendu, ce n’était qu’une question de jours, mais c’est désormais officiel : après cette victoire d’Atlanta, les Knicks et les Wizards ne peuvent plus revenir sur les Hawks. Trae Young et sa bande n’ont pas tremblé et ils peuvent même regarder vers l’avant pour les dix derniers jours de saison régulière. En effet, Charlotte et Brooklyn ont le même bilan que les joueurs de Nate McMillan et Cleveland, qui dégringole, n’a que deux victoires d’avance seulement.

– L’alerte physique de Trae Young. La soirée a été plutôt tranquille pour les Hawks, mais il y a eu ce petit moment de flottement, avant la pause, avec le meneur de jeu qui a été touché à l’aine. Il est resté de longues secondes allongé sur le parquet. Il a rejoint les vestiaires, avant de revenir en seconde période, sans montrer de signe de blessure. Trae Young a conclu la partie avec 30 points mais il faudra surveiller dans les heures à venir si ce pépin n’est pas plus grave.

TOPS/FLOPS

✅Clint Capela. Jarrett Allen et Evan Mobley absents, le pivot des Hawks s’est régalé à l’intérieur. Après le premier quart-temps, il pointait déjà à 8 points et 9 rebonds ! Personne dans la raquette de Cleveland ne peut le ralentir actuellement et le Suisse termine avec 12 points, 15 rebonds et 3 contres.

✅Kevin Huerter. Actuellement en bonne forme, comme son équipe, l’arrière a enchaîné un quatrième match de suite à plus de 20 points. Avec 23 points à 5/6 à 3-pts, il a été très propre et très juste pour seconder Trae Young.

⛔️La défense des Cavaliers. Cleveland aussi était en « back-to-back » et après avoir plié face à Luka Doncic et Dallas (120 points encaissés), les Cavaliers laissent les Hawks inscrire 131 points. C’est la cinquième défaite en six matches et les joueurs de J.B. Bickerstaff sont trop facilement débordés. Il faut vite réagir car sinon, la septième place pourrait vite s’évaporer…

LA SUITE

Atlanta (40-37) : les Hawks reçoivent les Nets, demain soir, avec la possibilité des les doubler au classement en cas de victoire…

Cleveland (42-35) : les Cavaliers rendent visite aux Knicks, déjà en vacances, demain soir