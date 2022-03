De la Russie à l’Arizona, le grand voyage d’Iffe Lundberg, le rookie danois des Suns

Alors que l’ancien NBAer Jonas Jerebko viendrait de trouver un accord avec le CSKA Moscou, un autre joueur européen a lui quitté le club russe dès l’invasion de l’Ukraine.

Bien content d’être désormais résidant de l’état d’Arizona, le Danois Iffe Lundberg est aussi satisfait de laisser derrière lui deux longues semaines d’errance, entre le moment où il a pu quitter la Russie, et celui où il a pu poser le pied sur le sol américain.

« J’ai vécu deux dernières semaines assez dingues », raconte-t-il dans les colonnes de l’Arizona Republic. « Beaucoup de déplacements, beaucoup d’éléments à réunir. De mon visa pour sortir de la situation en Russie et attendre mon visa pour venir ici. Mais aussi m’acclimater au fonctionnement et apprendre à connaître tout le monde [à Phoenix]. Il a fallu attendre avant de rejoindre les gars, mais globalement, ça s’est plutôt bien passé. »

Passé par l’Espagne, la Pologne et la Russie avant de signer un contrat « two-way » avec les Suns, Iffe Lundberg est un rookie expérimenté, mais un rookie quand même. Monty Williams ne prévoit pas de le lancer dans le bain trop vite, il veut lui laisser le temps de prendre la température.

« S’il a du temps de jeu, il aura une idée de ce qu’il peut apporter et à quel niveau d’agressivité il doit jouer. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve mais il pourra avoir une opportunité sur les matchs à venir, selon ce qu’on va faire et où il peut jouer. Mais, pour le moment, je pense qu’il doit comprendre notre culture : comment on joue, l’agressivité, et la capacité à jouer au très haut niveau à chaque possession. C’est toujours difficile pour les nouveaux joueurs, mais surtout pour un jeune. »

« C’est un cube ! »

Avec six matchs à jouer avant le début des playoffs, et la première place de la conférence Ouest déjà verrouillée, les Suns peuvent se permettre de faire tourner l’effectif. Et de lancer Iffe Lundberg, le rookie de Copenhague, dans le grand bain. Sur la feuille de match face aux Warriors, il n’a pas été sollicité. Ce n’est que partie remise…

« C’est un rêve qui devient réalité. Je suis juste content d’être là. On a une équipe très talentueuse. Très altruiste. On joue avec beaucoup de rythme et énormément d’énergie pour être honnête. De voir le sens du collectif et le bonheur qu’on a à jouer ensemble, c’est super plaisant. »

Techniquement, Gabriel « Iffe » Lundberg (1m93, 27 ans) n’est pas le premier joueur danois en NBA car Lars Hansen avait été drafté 1978/79 mais le natif de Copenhague avait grandi au Canada et il avait la nationalité canadienne. À l’inverse, Iffe Lundberg est lui un pur produit de la formation danoise, le meneur/arrière étant passé notamment par le streetball avant de s’illustrer aux Falcons de Copenhague.

« C’est incroyable. Le soutien que j’ai reçu de tout le pays, pas seulement dans le monde du basket, c’est remarquable. »

Avec les Grizzlies au programme ce vendredi, et le Thunder dans la foulée ce dimanche, voire le tour de Los Angeles par la suite, Iffe Lundberg pourrait bien voir le parquet au moins une poignée de minutes. Cela serait bénéfique aussi bien au joueur qu’à l’équipe à l’approche des playoffs, même si les rotations s’y réduisent encore.

« Il est très costaud pour un arrière et il a un shoot bien meilleur que ce que je pensais », avoue Monty Williams. « Je n’en savais pas beaucoup plus sur lui avant qu’il n’arrive à la salle mais j’ai vu son shoot, sa corpulence. C’est un cube ! Il est très costaud et ça veut dire qu’il pourra aller au mastic s’il va au cercle. »