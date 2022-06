Gabriel Lundberg renforce les Suns jusqu’à la fin de la saison

Grosse pointure de l’Euroleague, Gabriel « Iffe » Lundberg (27 ans) va connaitre sa première expérience en NBA, et devenir le premier danois à jouer en NBA. Après avoir résilié son contrat avec le CSKA Moscou plus tôt dans le mois, conséquence de l’invasion de la Russie en Ukraine, il était depuis sans club et cherchait à rejoindre la ligue américaine.

C’est désormais chose faite puisque ESPN annonce que le Danois rejoint les Suns, par un « two-way contract », jusqu’à la fin de la saison. Pour une première en NBA, Lundberg intègre donc la meilleure équipe de la ligue, orpheline pendant encore plusieurs semaines de Chris Paul. Meneur au profil plutôt offensif, il sera certainement la doublure de Cameron Payne et devrait assurer le « playmaking » en sortie de banc, lorsque Devin Booker n’est pas sur le terrain.

Ses stats durant la saison d’Euroleague 2021-22 : 24 matches, 9.1 points, 2.4 rebonds, 2 passes en 21.1 minutes.