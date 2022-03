L’une des forces des Grizzlies cette saison a résidé dans la capacité du groupe à trouver des solutions pour compenser l’absence de joueurs majeurs. On peut ainsi citer Ziaire Williams qui a été précieux en l’absence de Dillon Brooks. À l’intérieur, Brandon Clarke ou plus récemment Xavier Tillman ont également montré ce qu’ils pouvaient offrir en sortie de banc. Et sur les postes arrières, ce sont Tyus Jones et De’Anthony Melton qui font la loi et permettent à Ja Morant de soigner ses pépins au genou en toute quiétude.

Chacun dans leur style, avec un basket peut-être plus académique pour Tyus Jones et un poil plus de folie dans celui de De’Anthony Melton, les deux apportent un formidable coup de boost à Memphis sur les derniers matchs.

De’Anthony Melton, un vrai shooteur de séries

À commencer par De’Anthony Melton qui vient d’enchaîner cinq matchs de suite avec au moins quatre paniers à 3-points inscrits et plus de 50% de réussite. L’arrière s’est notamment distingué par sa capacité à prendre feu sur de courtes séquences et a briller par son efficacité.

Face à Milwaukee ce week-end, il a ainsi planté quatre paniers à 3-points en moins de deux minutes en fin de troisième quart-temps, laissant le champion en titre complètement KO. C’est ce qu’on appelle un shooteur de séries, capable de traverser des périodes de disette comme ça a été le cas à sa sortie de son protocole Covid en janvier, ou à l’inverse, comme maintenant, d’envoyer du lourd avec un haut pourcentage.

« Honnêtement, je pense que c’est un truc qui m’a accompagné tout au long de ma carrière. Une fois que je suis lancé, je suis lancé », a-t-il lâché, mettant également en avant l’importance qu’il accorde à l’équilibre lorsqu’il prend un tir. « Je dois m’assurer que ma base est large, suffisamment bonne et solide. Avant, j’avais l’habitude d’avoir mes pieds un peu trop rapprochés. Il faut juste établir ça et s’assurer que je me place sous la balle, et que j’utilise aussi mes jambes. Ce sont trois choses que j’essaie de faire chaque jour ».

Tyus Jones, l’assurance tous risques

Tyus Jones a lui aussi marqué des points depuis plusieurs matchs dans le rôle de meneur titulaire, avec en point d’orgue l’un de ses meilleurs matchs en carrière cette nuit, à 25 points, 5 rebonds, 6 passes décisives et aucune perte de balle en 36 minutes de jeu. Le symbole de cette équipe capable de se renouveler sans cesse.

« Tout le monde peut avoir un impact sur le match. Chaque soir, on a un joueur qui sort du lot en sortie de banc. Toute la saison, Tyus est sorti du banc et début désormais dans le cinq majeur. Quel match de sa part ! Que ce soit son ratio entre les passes décisives et les ballons perdus, les gros tirs à 3-points qu’il a mis ou la confiance avec laquelle il joue », a déclaré son coach, Taylor Jenkins. « On va avoir besoin de cette profondeur pour la suite ».

C’est ainsi que les « Super Subs » ont sauvé la peau des Grizzlies sur le parquet des Spurs cette nuit dans un final haletant, entre les 7 points de Tyus Jones et sa passe décisive à destination de De’Anthony Melton, à 3-points évidemment ! Autant d’actions qui ont contribué à forcer la décision en leur faveur, le tout dans un contexte hostile.

« Bien sûr, ce n’est pas un match de playoffs, mais ça y ressemblait. Avec un match à l’extérieur, le cours du jeu qui ne va pas forcément dans ton sens au retour des vestiaires, l’adversaire qui met ses tirs, qui revient dans la course. On a été en mesure de rebondir et de leur envoyer un autre coup de poing pour rester la tête hors de l’eau dans le final », a glissé Tyus Jones, qui s’est quand même retrouvé avec deux doigts strapés pour terminer le match. « Ça va. Ça aurait été clairement plus douloureux si on avait perdu », a-t-il conclu.