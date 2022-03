Pour Steve Nash, les solutions en défense sont entre les mains de ses joueurs

Alors que le club affiche la 17e meilleure défense de la ligue avec en moyenne 109.7 points encaissés en moyenne sur 100 possessions, Brooklyn a encore affiché certaines limites sur ce plan lors de ses deux derniers matchs, en concédant 119 points et une défaite face aux Hornets, puis face à Detroit, où les Nets ont réussi à corriger le tir après une première mi-temps très compliquée, pour finalement s’imposer 130-123.

Autre signe inquiétant : les adversaires des Nets ont tendance à battre leur moyenne de points quand ils les affrontent. Detroit a dépassé la sienne de 19 points !

Une question de volonté

Des écarts qui ne passeront sans doute pas ce soir à l’occasion de la réception du champion en titre, et plus globalement en « postseason », dans ces matchs où l’intensité défensive monte d’un cran.

Pour Steve Nash, qui connaît la problématique au moins aussi bien que ses joueurs, la défense est surtout une question d’état d’esprit et de volonté. Au-delà des grands discours et ajustements techniques, le salut de son équipe passera donc par là, par une prise de conscience de de son groupe.

« C’est toujours plus efficace quand c’est impulsé par les joueurs. Ils vont m’entendre le répéter encore et encore tous les jours. Lorsqu’ils se poussent les uns les autres à en faire plus, vous verrez la défense s’améliorer. Nous allons rester sur leur dos, mais je pense que lorsqu’ils décideront qu’ils vont défendre en se parlant en interne, ils seront bien meilleurs que si ils en restent à m’écouter le leur dire tous les jours », a-t-il déclaré.

Parmi les motifs d’espoir, on peut noter que les Nets semblent ajuster leur niveau défensif en fonction de l’adversaire, comme l’ont confirmé leurs deux récents succès face à Miami (110-95) et Utah (114-106), particulièrement bien contrôlé jusque dans les dernières minutes du match. En postseason, Brooklyn ne pourra pas s’en remettre qu’à l’attaque.

Dans la réaction ?

Kevin Durant ne semble pas aussi inquiet que son coach, et voit plutôt le bon côté des choses, comme le fait de traverser des moments difficiles qui pourront également être salutaires pour la suite. Il peut aussi s’inspirer de la réaction plutôt positive de son équipe face à Detroit qui a quand même viré à +12 en première mi-temps, avant d’être finalement rattrapé.

« C’est bien pour nous de traverser des périodes comme celle-là, parce qu’il y aura des moments dans des séries de playoffs où les équipes vont prendre feu de façon inattendue, et ce sera à nous de voir comment on peut résister à la tempête », a-t-il lancé. « C’est donc un bon test pour nous, et j’aime ça, peu importe que nous jouions contre les Pistons ou les Bucks. Je trouve qu’on s’est améliorés dans ces situations, avec une capacité à monter en régime au fil du match, quel que soit l’adversaire ».

La réception de Milwaukee ce soir, face à l’adversaire où la dernière campagne de playoffs s’est arrêtée, constituera assurément un bon test de plus.