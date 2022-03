Jason Kidd : « Avec LeBron, il faut prendre l’ensemble. C’est le plus grand joueur de tous les temps »

La course au MVP n’est pas le seul sujet du moment pour les joueurs, les coaches et les consultants TV. Grâce à Jason Kidd, voilà que revient sur le tapis le débat sur le « GOAT », le « Greatest Of All-Time« . Depuis quelques années, la discussion avait disparu des radars, et tout le monde s’accorde à penser que c’est Michael Jordan.

Sauf que LeBron James en fait douter certains. À 37 ans, il est le meilleur marqueur de la NBA en cumulant la saison régulière et les playoffs, et il est bien parti pour aller chercher le record de Kareem Abdul-Jabbar en saison régulière, qu’on pensait pourtant intouchable.

« Je pense que LeBron finira comme le plus grand joueur de tous les temps » estime Jason Kidd, interrogé avant la rencontre face aux Lakers. « Quand on regarde ses stats et ce qu’il a fait sur et en dehors des terrains. Personne n’a réalisé ça. Il faut prendre l’ensemble. C’est le plus grand joueur de tous les temps. »

« Personne à 30 ans et plus n’a joué comme lui »

Il faut rappeler tout de même que Jason Kidd et LeBron James sont proches. Ils étaient coéquipiers en 2008 aux Jeux olympiques de Pékin, et ils ont gagné un titre NBA ensemble quand Jason Kidd était assistant aux Lakers.

« C’est un compétiteur. C’est le meilleur dans ce qu’il fait, et il a conscience de ce qui l’attend. Cela ne l’effraie pas, et c’est un être humain magnifique. J’ai beaucoup appris en deux ans à ses côtés, mais j’ai aussi beaucoup appris de lui quand je jouais avec lui dans l’équipe olympique. »

Pour Jason Kidd, la longévité de LeBron James est exceptionnelle. « Il va s’emparer de tous les records. Je sais que lorsqu’il a grandi du côté d’Akron, il n’imaginait pas devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Il ne pensait qu’à gagner, et il l’a fait aussi. »

« Sa concentration est sans égale. Il a conscience du moment présent, il sait ce qu’il fait à n’importe quel moment et il se prépare toujours. Nous rêvons tous d’avoir ce physique et cette mentalité, mais lui prend soin de lui. Il dépense de l’argent pour s’assurer que son physique et sa tête sont prêts à travailler, et il vient s’entraîner tous les jours et il est toujours à la hauteur. (…) La façon dont il joue à 30 ans et plus est incroyable. Beaucoup d’entre nous, à cet âge, espèrent juste que rien ne se passe mal. Lui déroule… Personne à 30 ans et plus n’a joué comme lui, mais c’est tout lui. Il va toujours placer la barre haut. »

Et que pense-t-il de cette saison ratée des Lakers, 11e à l’Ouest depuis cette nuit ?

« Cette année ne s’est pas déroulée comme ils le souhaitaient, et les blessures y sont pour beaucoup » répond Jason Kidd. « Je pense que LeBron va commencer à se préparer – une fois la saison terminée – pour la saison suivante afin de se mettre en position de gagner un titre, et c’est sur cela qu’il sera jugé. Ceci dit, à son âge, s’il remporte le titre de meilleur marqueur, ce sera plutôt cool de voir chez lui ce trophée à côté de celui de meilleur passeur. Et s’il ne parvient pas à atteindre cet objectif de remporter un titre, il se remettra au travail l’année suivante ».