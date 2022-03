Un record égalé malgré la blessure pour Cade Cunningham

Après un premier quart-temps à 5 points et 5 passes, Cade Cunningham a passé les derniers instants de ce premier acte avec la main sur le bas de son dos. Il s’est en effet fait mal au coccyx et a rejoint les vestiaires pour être soigné.

Il n’a donc joué que 48 secondes en deuxième quart-temps et on pouvait s’attendre à le voir rester sur le banc pour la seconde période, les Pistons n’ayant plus rien à jouer en cette fin de saison. Pour autant, le rookie de Detroit est revenu en jeu.

« Il a joué blessé », a constaté Dwane Casey à Rookie Wire. « J’ai trouvé qu’il a été admirable. Pour un rookie, être blessé à cet endroit et tout de même faire de telles statistiques, ça en dit beaucoup sur lui. »

Les chiffres dont le coach des Pistons parle, ce sont 29 points en seconde période et 34 au total, à 13/24 au shoot et 5/11 à 3-pts. C’est plus qu’un bon match pour lui puisque c’est son record de saison égalé. Il a pleinement profité des espaces laissés par la défense des Nets, qui n’a pas toujours été étouffante sur lui, pour enchaîner les paniers après la pause et malgré ce pépin physique.

« Je voulais jouer », assure Cade Cunningham. « Les premières minutes, on était dans le bon rythme. Je voyais bien les choses et je voulais tellement jouer. Néanmoins, le staff médical était prudent quand on est rentré au vestiaire. »

Même si les Pistons ont chuté face à Kevin Durant (41 points) et Brooklyn, l’attitude du meneur du jeu a marqué les esprits de ses coéquipiers. « C’est un guerrier », remarque Isaiah Stewart. « Il s’est battu malgré sa blessure et on avait besoin de lui. Je respecte les joueurs qui agissent ainsi. »

Ce record de saison face aux Nets, avec cette blessure, est-ce un argument de plus dans la course pour le Rookie de l’année ? Même s’il n’a pas le bilan collectif d’un Evan Mobley ou d’un Scottie Barnes, Cade Cunningham estime avoir sa chance, surtout avec ses performances depuis quelques semaines (22.5 points de moyenne en mars).

« J’ai persévéré malgré les difficultés, le bruit médiatique. Je me concentre sur moi-même. Ce fut une superbe année pour les rookies », glisse-t-il pour Andscape. « J’aime cette cuvée de rookies. On a montré qu’on avait un sacré niveau, donc c’est très fun. J’ai confiance en moi, sur où je me trouve dans cette course. Je sais que j’ai été critiqué les premiers matches de la saison, mais c’est comme ça. »