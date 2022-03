Portland se prépare à retrouver CJ McCollum

« Je suis très heureux d’avoir pu créer des souvenirs et d’avoir participé à huit campagnes de playoffs. J’étais d’accord pour un échange. Je n’ai pas été pris au dépourvu, je n’ai pas été surpris. Cette franchise représentait beaucoup pour moi. Ça a été une rupture heureuse ».

CJ McCollum avait su trouver les mots justes pour exprimer sa gratitude envers les Blazers suite à son échange survenu en plein milieu de la saison, mettant un terme à une collaboration de près de neuf ans. Ce soir, l’atmosphère sera forcément particulière pour lui au moment de fouler le parquet du Moda Center avec un autre maillot que celui de Portland, pour la première fois de sa carrière.

Beaucoup de ses anciens coéquipiers seront absents puisque l’équipe de Chauncey Billups doit composer avec une cascade de blessures, en pleine opération « tanking ». Mais l’émotion et la motivation seront certainement au rendez-vous de son côté, au-delà du fait que les Pelicans sont encore en course pour la « postseason ».

« Il va probablement être submergé par tout l’affection qu’il recevra de notre vestiaire et des fans. Et ce sera bien mérité »

« Il a hâte d’y être. Il n’arrête pas de me brancher là-dessus depuis qu’il est parti. Donc, ça va être très amusant, c’est sûr », a déclaré Chauncey Billups. « J’ai hâte de le voir aussi. J’ai pas mal échangé avec lui depuis son départ. Il est en pleine forme. Donc je le félicite toujours pour ses bons matchs, ce genre de choses. Je pense que ça va être très plaisant pour tout le monde de voir CJ de retour ici. Il va probablement être submergé par tout l’affection qu’il recevra de notre vestiaire et des fans. Et ce sera bien mérité ».

Outre ses qualités de basketteur, CJ McCollum a marqué la Cité des roses par sa personnalité, son ouverture d’esprit et son attitude fédératrice au sein d’un vestiaire.

Même s’il n’est à La Nouvelle-Orléans que depuis quelques semaines, il a ainsi vite fait l’unanimité, comme lorsqu’il a pris la défense de Zion Williamson, accusé par les médias de ne pas s’être impliqué dans son arrivée.

« C’est juste quelqu’un de bien. Il n’est pas du genre à dire du mal de quelqu’un, ni à faire quoi que ce soit qui puisse le déshonorer, lui, son nom, sa famille, son équipe. Je le connais depuis neuf ans maintenant et il a toujours été la même personne, un homme qui prend soin de son argent, qui comprend comment fonctionnent les investissements, qui fait preuve d’un grand fairplay sur le terrain et en dehors. C’est un gars très sympathique », a résumé Garrett Temple, avec qui il fait désormais équipe à New Orleans.

Rendez-vous cette nuit pour les retrouvailles !