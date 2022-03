Même sans Robert Williams III, Marcus Smart croit dans ses Celtics

Victime d’une déchirure d’un ménisque, Robert Williams III va passer sur le billard en fin de semaine et selon le type d’opération effectuée (soit on suture, soit on découpe la partie déchirée), l’absence peut se compter en semaines ou en mois.

Les Celtics savent donc qu’il faudra, au mieux, jouer sans leur pivot titulaire pendant plusieurs semaines, alors même qu’il est un maillon essentiel de leur défense avec ses 10 points, 9.6 rebonds et 2.2 contres de moyenne.

C’est logiquement un coup dur, surtout que Boston est en pleine bourre depuis trois mois, mais ce n’est pas pour autant une catastrophe, rassure Marcus Smart.

« L’avantage pour nous, ce qu’on a fait une trentaine de matches sans notre effectif au complet », se souvient le meneur de jeu pour NBC Sports. « On a appris à s’adapter et à jouer comme ça. C’est clairement un moment difficile, mais on sait que Robert ne veut pas qu’on baisse la tête. On ne va pas le faire. On a d’autres joueurs qui attendent pour élever leur niveau. On sait s’ajuster, c’est simplement le moment de le refaire. »

C’est à Ime Udoka de trouver des solutions pour la fin de saison régulière et pour le premier tour des playoffs. Au poste de pivot, il a plusieurs options devant lui.

« Cette dernière partie de saison sera cruciale », annonce le coach. « On va essayer plusieurs choses. Les rotations seront différentes, on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas. On a déjà essayé des formations en « small ball » en début de saison, mais là, on va observer comment Daniel Theis se comporte avec Al Horford ou Grant Williams. On va examiner les combinaisons possibles. »

Si Marcus Smart semble confiant pour la suite, c’est justement parce que Boston surfe sur une excellente dynamique actuellement. Les flottements et les soucis des premiers mois de la saison sont derrière eux.

« On a une identité », affirme l’un des candidats pour le trophée de défenseur de l’année pour MassLive. « On s’appuie dessus après avoir cherché à le faire en début d’année. On a connu des difficultés pour la trouver. Maintenant, ça marche bien. On sait comment on fonctionne défensivement. D’un point de vue de la culture de l’équipe, on connait notre identité et on sait ce qu’on veut être. »