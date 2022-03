Encore qualifiés pour le Final Four, les Wildcats de Villanova ont néanmoins appris une très mauvaise nouvelle suite à leur victoire face à Houston (50-44).

Blessé dans la dernière minute du match, Justin Moore a en effet passé des examens qui ont révélé une rupture du tendon d’Achille droit. Une blessure qui va l’éloigner des terrains pendant des mois, et le privera donc de la fin de la « March Madness », au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans.

« C’est un coup dur pour nous tous, non seulement parce que Justin est un grand joueur, mais aussi par rapport à tout ce qu’il représente pour nous, en tant que coéquipiers et entraîneurs », a expliqué son entraîneur, Jay Wright. « Comme l’un de nos capitaines, Justin a fait partie intégrante de notre succès. Il aide notre équipe de tant de façons. Chaque match, il défend sur le meilleur marqueur adverse et il est l’un des arrières les plus durs au rebond que nous ayons eu depuis que nous sommes à Villanova. »

Alors qu’il est le deuxième meilleur marqueur (14.8 points), le deuxième meilleur passeur (2.3 passes) et le troisième meilleur rebondeur (4.8 rebonds) de l’équipe cette saison, la blessure de Justin Moore (1m93, 21 ans) est forcément un coup très dur pour Villanova à ce stade.

Blessé au genou en amont de la « March Madness » 2021, Collin Gillespie sait ce que vit son camarade. Après le dernier match, il a expliqué que sa première pensée avait été pour son coéquipier, même si on ne connaissait pas encore la gravité de la blessure. Mais tout le monde était bien conscient que ça ne sentait pas bon du tout…

« J’ai déjà été dans cette position. Je sais ce que ça fait. Nous ne savons pas encore quelle est la nature de la blessure. Il doit encore être examiné », expliquait Collin Gillespie. « Je ne veux pas le voir tout seul. Il a tant fait pour son équipe, il a toujours défendu sur le meilleur joueur adverse, il est l’un de nos meilleurs attaquants et il ferait n’importe quoi pour n’importe lequel de nos gars, de chaque côté du terrain. »

Malheureusement, c’est donc sans lui que Villanova va tenter d’atteindre la finale, face à Kansas (00h10, dans la nuit de samedi à dimanche). Un sacré défi pour Jay Wright et sa troupe.