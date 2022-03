À l’arraché, Denver résiste au retour de Charlotte

Match importantissime que ce Hornets/Nuggets, avec une équipe qui se bat pour rester dans le Top 8 de l’Est et l’autre qui fait tout son possible pour éviter le « play-in » et ne pas sortir du Top 6 de l’Ouest.

Il fallait pourtant un vainqueur au Spectrum Center, et ce sont les coéquipiers de Nikola Jokic (26 points, 19 rebonds, 11 passes) qui ont réussi à prendre le dessus sur Miles Bridges (27 points, 11 rebonds), LaMelo Ball (22 points, 6 rebonds, 11 passes) et compagnie.

À l’expérience, Denver a ainsi signé un gros troisième quart-temps (37-27) pour prendre les commandes, puis ne plus lâcher l’avantage jusqu’à la fin, malgré la tentative de retour des joueurs de Charlotte, beaucoup trop maladroits pour espérer un résultat positif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le troisième quart-temps pivot de Denver. Au coude-à-coude avec les Hornets à la pause, les Nuggets ont appuyé sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Aussi bien grâce à un rythme de jeu effréné que grâce à une meilleure adresse à 3-pts (6/11) ou à tout le travail de Nikola Jokic (11 points, 5 rebonds, 4 passes). En furie offensivement (58% aux tirs, pour 11 passes décisives), Denver a planté 37 points aux Hornets, qui n’en ont quant à eux marqué que 27. Et c’est à partir de là que les hommes de Michael Malone n’ont plus lâché les commandes, laissant les joueurs de James Borrego courir après le score jusqu’à la fin.

— Nikola Jokic facile. Auteur de son 19e triple-double de la saison et du 76e de sa carrière, le Serbe a fait ce qu’il voulait dans la raquette des Hornets, où se trouve son ancien « back-up », Mason Plumlee. Omniprésent, il n’a rien forcé, se contentant longtemps de contrôler le rebond et de faire tourner le jeu offensivement. En patron, l’intenable Jokic est ensuite monté progressivement en température au scoring, pour permettre aux Nuggets de se détacher. Comme souvent, ce n’est pas nécessairement spectaculaire, mais c’est diablement efficace, et c’est tout ce qui compte pour l’emporter.

— Trop de gâchis pour Charlotte. Mis K-O. dans le troisième quart-temps, les Hornets n’ont pourtant rien lâché dans le dernier acte, alignant plusieurs réussites à 3-pts pour revenir au score : de -11 à -1 ! Sauf qu’après le coup de chaud de Miles Bridges, les hommes de James Borrego se sont calmés, enchaînant tirs ratés et pertes de balle, souvent stupides. Pas spécialement impériaux, notamment sur la ligne des lancers-francs, les Nuggets sont donc finalement parvenus à tuer le match, par l’intermédiaire de Nikola Jokic. Laissant leurs adversaires avoir quelques regrets…

LES TOPS/FLOPS

✅ Les titulaires de Denver. Aux côtés de Nikola Jokic, les quatre autres membres du cinq de départ des Nuggets ont eux aussi assuré cette nuit. À commencer par Aaron Gordon, auteur d’un premier quart-temps de feu (17 points) pour lancer son équipe sur de bons rails dans cette rencontre (avant de s’éteindre). Will Barton, Monte Morris et Jeff Green n’étaient pas non plus en reste, profitant des caviars de Jokic et des espaces dans la raquette des Hornets pour aller jusqu’au cercle et faire grimper leur compteur de points, sans faire preuve de déchet. Au contraire de leurs remplaçants.

✅ Le duo Ball/Bridges. Quand Aaron Gordon et les Nuggets prenaient un départ canon, ce sont LaMelo Ball et Miles Bridges, surnommés les « Air B&B », qui ont fait de leur mieux pour limiter la casse au tableau d’affichage. Pas forcément adroits (2/10 à 3-pts pour Bridges, 8/21 aux tirs pour Ball), les deux joueurs ont cependant été les plus fiables et réguliers des Hornets aujourd’hui, alors que Terry Rozier était dans le dur et que la « second unit » de Charlotte a perdu en influence au fil du match.

✅⛔ Le banc de Charlotte / le banc de Denver. Avant le troisième quart-temps pivot des Nuggets, la bascule de la partie s’est opérée quand les premières rotations ont été effectuées. Portés par Isaiah Thomas, Kelly Oubre Jr. et Montrezl Harrell, et profitant de la sortie de Nikola Jokic, les Hornets ont pris le dessus sur les remplaçants de Denver, incapables de ralentir cette « second unit » de Charlotte. Et au tableau d’affichage, le rapport de force s’est inversé en quelques minutes. À noter qu’Harrell a été expulsé pour deux fautes techniques, en raison d’un accrochage avec Aaron Gordon et d’un « step-over » sur Austin Rivers.

⛔ Terry Rozier. Pas la meilleure des prestations de l’arrière des Hornets, globalement maladroit au shoot (5/14 aux tirs, dont 2/7 à 3-pts). Notamment dans le « money-time » où, à l’image de LaMelo Ball et Isaiah Thomas, il a raté des tirs plutôt faciles, en étant ouvert (avant de planter un gros 3-pts dans les dernières secondes pour relancer un peu le suspense). Et, ce, au moment où son équipe avait la possibilité de recoller au score, si ce n’est de prendre l’avantage…

LA SUITE

Charlotte (39-37) : déplacement à New York, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Denver (45-31) : déplacement à Indianapolis, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00).