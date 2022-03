Klay Thompson pressé de retrouver Andre Iguodala

« Cela me manque vraiment de jouer avec lui », confie Klay Thompson sur Andre Iguodala. Bonne nouvelle pour le premier : Steve Kerr a bon espoir que le second soit en tenue la nuit prochaine, lors du déplacement à Memphis.

« Wow, ce serait quelque chose de bienvenu », formule l’arrière dont l’équipe a perdu cinq de ses six derniers matches. Le vétéran de 38 ans n’a plus foulé les parquets NBA depuis une brève apparition le 7 février dernier en raison d’une blessure au dos. Plus tôt dans la saison, il avait également été gêné par son genou ainsi qu’à la hanche, au point d’interroger Steve Kerr sur la gestion de son temps de jeu.

Malgré sa plus faible production statistique en carrière, le cadre reste un élément important de l’équipe.

« Il est si intelligent. Il est toujours bien placé en défense. En attaque, il fait la même chose que sur le plan défensif, en faisant les bons choix, en réussissant des tirs décisifs et en étant simplement Andre Iguodala. Un MVP des Finals et un gars qui a été si précieux pour cette franchise. Je suis juste très heureux qu’il revienne », livre Klay Thompson, les deux hommes n’ayant pu évoluer qu’une poignée de matchs ensemble cette saison.

L’absence de l’ailier depuis février a en tout cas coïncidé avec le passage à vide des Warriors, qui n’ont ainsi gagné que 7 de leur 21 dernières sorties.